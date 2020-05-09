В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

Семья на прогулке в парке. Архивное фото

Семья на прогулке в парке

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут разрешить прогулки членов семьи с детьми. Об этом в интервью для сайта В рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут разрешить прогулки членов семьи с детьми. Об этом в интервью для сайта стопкоронавирус.рф рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых", — сказала Руженцова.

Кроме того, она отметила, что будут также разрешены занятия спортом на улице.

Пандемия коронавируса охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ , всего заразились более 3,7 миллиона человек, из которых около 259 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву Подмосковье , введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.