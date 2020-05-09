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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T20:47
https://ria.ru/20200509/1571223723.html
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570600189_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_3c35dee9668b1247b013c9dd7912ab04.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

18:23 09.05.2020 (обновлено: 20:47 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСемья на прогулке в парке
Семья на прогулке в парке
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Семья на прогулке в парке. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут разрешить прогулки членов семьи с детьми. Об этом в интервью для сайта стопкоронавирус.рф рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых", — сказала Руженцова.
Кроме того, она отметила, что будут также разрешены занятия спортом на улице.
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Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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