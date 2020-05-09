В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут разрешить прогулки членов семьи с детьми. Об этом в интервью для сайта стопкоронавирус.рф рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых", — сказала Руженцова.
Кроме того, она отметила, что будут также разрешены занятия спортом на улице.
Пандемия коронавируса охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего заразились более 3,7 миллиона человек, из которых около 259 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.