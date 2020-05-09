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17 подростков стали лучшими в конкурсе "Правнуки Победителей"
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РИА Новости

17 подростков стали лучшими в конкурсе "Правнуки Победителей"

18:25 09.05.2020 (обновлено: 19:25 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Подведены итоги Всероссийского конкурса с международным участием "Правнуки Победителей", организованного Общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России". Всего в нем приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. Информационным партнером проекта выступает МИА "Россия сегодня".
Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших - по два от каждого федерального округа России и одного иностранца – молодого человека из Туниса. По словам членов жюри, действительно было много сильных работ – задача выбрать победителей оказалась довольно сложной.
Информационным партнером проекта выступает МИА "Россия сегодня". Медиагруппа подготовила видеоролик с участием региональных финалистов конкурса, чтобы их голоса могли услышать как можно больше людей.
Список победителей опубликован на официальном сайте проекта. Там же все участники, чьи работы соответствовали условиям конкурса, могут скачать сертификаты в личных кабинетах, а победители региональных этапов – найти свои дипломы. Авторы лучших работ будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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МИА "Россия сегодня"Бессмертный полкДень ПобедыНовости агентстваОбщество
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