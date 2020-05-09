17 подростков стали лучшими в конкурсе "Правнуки Победителей"

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Подведены итоги Всероссийского конкурса с международным участием "Правнуки Победителей", организованного Общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России". Всего в нем приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. Информационным партнером проекта выступает МИА "Россия сегодня".

Победителями региональных этапов стали более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших - по два от каждого федерального округа России и одного иностранца – молодого человека из Туниса. По словам членов жюри, действительно было много сильных работ – задача выбрать победителей оказалась довольно сложной.

Информационным партнером проекта выступает МИА "Россия сегодня". Медиагруппа подготовила видеоролик с участием региональных финалистов конкурса, чтобы их голоса могли услышать как можно больше людей.