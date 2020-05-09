"Мы не пройдем мимо": Тимати возмутился постом Белого дома о войне

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал публикацию в аккаунте Белого дома в инстаграме, в которой победителями нацизма названы только Великобритания и Соединенные Штаты.

Артист возмутился тем, что администрация американского президента никак не упомянула роль, которую Советский Союз сыграл в исходе Второй мировой войны. Он призвал пользователей открыто высказать свое отношение к позиции США под постом.

"Все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях", — написал он.

Сам рэпер уже ответил на публикацию администрации американского лидера.

"Красавцы". Победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие", — саркастично отметил он.

Пользователи поддержали инициативу рэпера.

"А мы типа мимо проходили. Свинство", — высказалась eirene_n

"Тимур, я с вами в этом деле!" — ответил ivan_tes17