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75 лет Великой Победы
2020-05-09T18:20
https://ria.ru/20200509/1571223641.html
"Мы не пройдем мимо": Тимати возмутился постом Белого дома о войне
https://cdn23.img.ria.ru/images/150596/63/1505966337_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_be199ff1c20aeeb7db8483a7631a87ee.jpg
РИА Новости

"Мы не пройдем мимо": Тимати возмутился постом Белого дома о войне

18:17 09.05.2020 (обновлено: 18:20 09.05.2020)
21027
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал публикацию в аккаунте Белого дома в инстаграме, в которой победителями нацизма названы только Великобритания и Соединенные Штаты.
Артист возмутился тем, что администрация американского президента никак не упомянула роль, которую Советский Союз сыграл в исходе Второй мировой войны. Он призвал пользователей открыто высказать свое отношение к позиции США под постом.
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"Все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях", — написал он.
Сам рэпер уже ответил на публикацию администрации американского лидера.
"Красавцы". Победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие", — саркастично отметил он.
Пользователи поддержали инициативу рэпера.
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"Красава, Тиман", — написал aslanshakirov.
"А мы типа мимо проходили. Свинство", — высказалась eirene_n.
"Тимур, я с вами в этом деле!" — ответил ivan_tes17.
По словам некоторых пользователей, они уже оставили свои комментарии под публикацией на странице Белого дома.
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75 лет Великой ПобедыШоу-бизнесАдминистрация президента СШАТимати (Тимур Юнусов)СШАОбщество
Популярные комментарии
Ганста рэппер который всю свою карьеру построил на подражании американской субкультуре очень возмущён))
9 мая, 18:53
Будущее Страны
421610230
В Белом Доме (США) прекрасно знают истину о войне и искажают факты намеренно! Что толку им говорить об этом???? Есть такое понятие: «не метать бисер...» продолжение знаете...
9 мая, 18:45
ВАВиктор А
6410018
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