ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Активисты общественного движения "Мир Луганщине" провели в ряде городов и районов самопровозглашенной Активисты общественного движения "Мир Луганщине" провели в ряде городов и районов самопровозглашенной Луганской народной республики акцию "Георгиевская ленточка", заявили журналистам в пресс-службе движения.

"В городах и районах ЛНР 8 и 9 мая активисты теротделений общественного движения "Мир Луганщине" раздали прохожим на улицах георгиевские ленты", - сообщили в пресс-службе.

В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка" В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"

По данным пресс-службы, активисты не только раздавали ленточки прохожим, но и рассказывали жителям городов, почему георгиевская ленточка является символом Победы и как правильно ее носить. В пресс-службе уточнили, что активисты, участвовавшие в акции, были обеспечены средствами защиты от коронавируса.