ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Активисты общественного движения "Мир Луганщине" провели в ряде городов и районов самопровозглашенной Луганской народной республики акцию "Георгиевская ленточка", заявили журналистам в пресс-службе движения.
"В городах и районах ЛНР 8 и 9 мая активисты теротделений общественного движения "Мир Луганщине" раздали прохожим на улицах георгиевские ленты", - сообщили в пресс-службе.
В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"
В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"
По данным пресс-службы, активисты не только раздавали ленточки прохожим, но и рассказывали жителям городов, почему георгиевская ленточка является символом Победы и как правильно ее носить. В пресс-службе уточнили, что активисты, участвовавшие в акции, были обеспечены средствами защиты от коронавируса.
"Георгиевская ленточка" – акция, которая должна объединять. Эта традиция неразрывно связана с празднованием Дня Победы. Из-за распространения коронавирусной инфекции, все массовые мероприятия отменены, но это не отменяет подвиг наших предков. Все участники акции оснащены масками, перчатками, ленточки мы передаём, соблюдая дистанцию", – рассказала журналистам депутат Молодежного парламента ЛНР Дарья Ганева, присоединившаяся к данной акции.