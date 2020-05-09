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75 лет Великой Победы
2020-05-09T18:11
https://ria.ru/20200509/1571223261.html
В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571222803_0:131:1400:919_1036x0_80_0_0_357c076d16cb3b2c97b4439f0993acb4.jpg
РИА Новости

В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"

18:11 09.05.2020
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В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"
В ЛНР провели акцию Георгиевская ленточка
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Активисты общественного движения "Мир Луганщине" провели в ряде городов и районов самопровозглашенной Луганской народной республики акцию "Георгиевская ленточка", заявили журналистам в пресс-службе движения.
"В городах и районах ЛНР 8 и 9 мая активисты теротделений общественного движения "Мир Луганщине" раздали прохожим на улицах георгиевские ленты", - сообщили в пресс-службе.
В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"
В ЛНР провели акцию Георгиевская ленточка
В ЛНР провели акцию "Георгиевская ленточка"
По данным пресс-службы, активисты не только раздавали ленточки прохожим, но и рассказывали жителям городов, почему георгиевская ленточка является символом Победы и как правильно ее носить. В пресс-службе уточнили, что активисты, участвовавшие в акции, были обеспечены средствами защиты от коронавируса.
"Георгиевская ленточка" – акция, которая должна объединять. Эта традиция неразрывно связана с празднованием Дня Победы. Из-за распространения коронавирусной инфекции, все массовые мероприятия отменены, но это не отменяет подвиг наших предков. Все участники акции оснащены масками, перчатками, ленточки мы передаём, соблюдая дистанцию", – рассказала журналистам депутат Молодежного парламента ЛНР Дарья Ганева, присоединившаяся к данной акции.
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