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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T18:04
https://ria.ru/20200509/1571223069.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 4,8 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 4,8 тысячи

18:04 09.05.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 139 - до 4867, всего умер 161 человек, сообщает пресс-служба минздрава.
Ранее власти Молдавии сообщали о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 159 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день подтверждены 139 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрированы 4867 случаев. Также зарегистрированы еще два случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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