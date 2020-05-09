Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 4,8 тысячи

Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев

© Sputnik Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 139 - до 4867, всего умер 161 человек, сообщает пресс-служба минздрава.

Ранее власти Молдавии сообщали о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 159 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день подтверждены 139 положительных случаев коронавируса, всего зарегистрированы 4867 случаев. Также зарегистрированы еще два случая смерти из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.