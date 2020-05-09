Слуцкий раскритиковал заявление Белого дома про победителей нацизма

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Белом доме необходимо провести исторический ликбез после того, как там назвали победителями нацизма только США и Британию.
Ранее в инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания. В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.
"На Западе продолжается акция "Политическая амнезия" или "Ампутация памяти". 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез", - написал политик в Twitter.