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75 лет Великой Победы
2020-05-09T20:41
https://ria.ru/20200509/1571223036.html
Слуцкий раскритиковал заявление Белого дома про победителей нацизма
https://cdn25.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:160:3143:1928_1036x0_80_0_0_9c1148a8ef377af6c097cb2f014f569b.jpg
РИА Новости

Слуцкий раскритиковал заявление Белого дома про победителей нацизма

18:04 09.05.2020 (обновлено: 20:41 09.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Белом доме необходимо провести исторический ликбез после того, как там назвали победителями нацизма только США и Британию.
Ранее в инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания. В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.
"На Западе продолжается акция "Политическая амнезия" или "Ампутация памяти". 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез", - написал политик в Twitter.
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Президент РФ Владимир Путин
8 мая, 16:2075 лет Великой Победы
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
8020054
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75 лет Великой ПобедыЛеонид СлуцкийДень ПобедыАдминистрация президента СШАВеликобританияСШАВ мире
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