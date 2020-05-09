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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T20:49
https://ria.ru/20200509/1571222698.html
В Минздраве назвали условие затягивания карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

В Минздраве назвали условие затягивания карантина

17:56 09.05.2020 (обновлено: 20:49 09.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нарушение масочного режима приведет к ускорению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова.
"Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии", — сказал Чуланов.
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Маску следует надевать при посещении любых общественных мест, магазинов и в общественном транспорте, уточнил эксперт.
Он отметил, что пока регистрируются новые случаи коронавируса, опасность распространения инфекции сохраняется.
"При несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивание карантина", — подчеркнул Чуланов.
В России, по последним данным, выявили 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), при этом из них 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18203615138
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
есть хороший выход, не покупать маски, а шить самим, ведь это очень просто и тогдаааа к ношению масок пропайдет интерес. спросите почему? а вы поинтересуйтесь чьи предприятия шьют маски, делают перчатки и выпускают тесты и вам все станет ясно, почему нас принуждают все это носить и тестироваться. покупая их продукцию, мы способствуем их обогащению. так, что носите маски собственного изготовления и покупайте хозяйственные или строительные перчатки, и вы увидите как резко нас будут вынуждать носить маски, или скажут, что маски собственного изготовления не пригодны для защиты.... как то так.
9 мая, 21:43
rrerepz133
6750002
Пусть тогда минздрав маски и перчатки бесплатно раздает!!!
9 мая, 18:05
Artur Tsarev
6530005
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