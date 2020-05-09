В Минздраве назвали условие затягивания карантина

Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нарушение масочного режима приведет к ускорению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Нарушение масочного режима приведет к ускорению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова.

"Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии", — сказал Чуланов.

Маску следует надевать при посещении любых общественных мест, магазинов и в общественном транспорте, уточнил эксперт.

Он отметил, что пока регистрируются новые случаи коронавируса, опасность распространения инфекции сохраняется.

"При несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивание карантина", — подчеркнул Чуланов.

В России, по последним данным, выявили 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), при этом из них 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву Подмосковье , действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.