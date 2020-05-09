Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Прием заявок в проект "Бессмертного полка России" "Бессмертный полк онлайн" завершен, всего получили 2 837 681 анкету, сообщают организаторы акции.
Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте": с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону заявок. На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.
Все полученные данные переданы модераторам. После утверждения сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней на сайтах "Бессмертного полка России", "Международного бессмертного полка" и в онлайн-кинотеатре "Окко".
На этих ресурсах предусмотрена возможность запустить видео в нужный момент и увидеть своего ветерана. О том, когда именно он будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн", всем участникам проекта сообщат в электронных письмах.
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik – официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк онлайн" в странах ближнего зарубежья.