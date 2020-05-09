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2020-05-09T17:58
https://ria.ru/20200509/1571222667.html
Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571222013_27:0:1222:672_1036x0_80_0_0_e54ff09f12c099f538340adf0e8e25d4.jpg
РИА Новости

Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"

17:58 09.05.2020
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© Пресс-служба Бессмертного полка России Онлайн-шествие Бессмертного полка
Онлайн-шествие Бессмертного полка
© Пресс-служба Бессмертного полка России
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Прием заявок в проект "Бессмертного полка России" "Бессмертный полк онлайн" завершен, всего получили 2 837 681 анкету, сообщают организаторы акции.
Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте": с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону заявок. На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.
Онлайн-шествие Бессмертного полка
Вчера, 13:5175 лет Великой Победы
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Все полученные данные переданы модераторам. После утверждения сведения о ветеранах попадут в онлайн-шествие, которое, по подсчетам организаторов, продлится более 18 дней на сайтах "Бессмертного полка России", "Международного бессмертного полка" и в онлайн-кинотеатре "Окко".
На этих ресурсах предусмотрена возможность запустить видео в нужный момент и увидеть своего ветерана. О том, когда именно он будет маршировать в строю "Бессмертного полка онлайн", всем участникам проекта сообщат в электронных письмах.
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik – официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк онлайн" в странах ближнего зарубежья.
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75 лет Великой ПобедыРоссияАкция "Бессмертный полк"Бессмертный полк
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