Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"

Наиболее востребованными оказались площадки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте": с каждого из этих ресурсов пришло более чем по миллиону заявок. На сайте "Бессмертного полка онлайн" было заполнено более 580 тысяч анкет, и около 200 тысяч пришли из "Банка Памяти" Сбербанка.