МВД в кратчайшие сроки организовало выдачу паспортов России ветеранам ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД России в кратчайшие сроки организовали выдачу российских паспортов ветеранам ВОВ. Документ получили ветераны, проживающие на территории России, но не имеющие гражданства страны.
В частности, полицейские вручили паспорт гражданина России ветерану ВОВ Марине Ивановне Гаркавке, которая недавно переехала из соседнего государства в Костромскую область к своему сыну. Во время войны Марина Ивановна прошла через концлагеря фашистской Германии.
Гражданином России стал и ветеран Макар Сидорович Красиков, который также переехал из соседнего государства. Макар Сидорович ушел на войну в 17 лет и в составе 3-го Белорусского фронта воевал с фашистскими захватчиками. Принимал участие в освобождении города Могилева и в других сражениях. После Победы он служил в Вооруженных силах и в звании полковника вышел на пенсию.
"Сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы и пожелали им крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и радости в доме", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.