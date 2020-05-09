МВД в кратчайшие сроки организовало выдачу паспортов России ветеранам ВОВ

В частности, полицейские вручили паспорт гражданина России ветерану ВОВ Марине Ивановне Гаркавке, которая недавно переехала из соседнего государства в Костромскую область к своему сыну. Во время войны Марина Ивановна прошла через концлагеря фашистской Германии.

Гражданином России стал и ветеран Макар Сидорович Красиков, который также переехал из соседнего государства. Макар Сидорович ушел на войну в 17 лет и в составе 3-го Белорусского фронта воевал с фашистскими захватчиками. Принимал участие в освобождении города Могилева и в других сражениях. После Победы он служил в Вооруженных силах и в звании полковника вышел на пенсию.