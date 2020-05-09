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Хорошие новости
2020-05-09T18:54
https://ria.ru/20200509/1571222484.html
МВД в кратчайшие сроки организовало выдачу паспортов России ветеранам ВОВ
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РИА Новости

МВД в кратчайшие сроки организовало выдачу паспортов России ветеранам ВОВ

17:52 09.05.2020 (обновлено: 18:54 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедали на груди ветерана Великой отечественной войны
Медали на груди ветерана Великой отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД России в кратчайшие сроки организовали выдачу российских паспортов ветеранам ВОВ. Документ получили ветераны, проживающие на территории России, но не имеющие гражданства страны.
В частности, полицейские вручили паспорт гражданина России ветерану ВОВ Марине Ивановне Гаркавке, которая недавно переехала из соседнего государства в Костромскую область к своему сыну. Во время войны Марина Ивановна прошла через концлагеря фашистской Германии.
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Гражданином России стал и ветеран Макар Сидорович Красиков, который также переехал из соседнего государства. Макар Сидорович ушел на войну в 17 лет и в составе 3-го Белорусского фронта воевал с фашистскими захватчиками. Принимал участие в освобождении города Могилева и в других сражениях. После Победы он служил в Вооруженных силах и в звании полковника вышел на пенсию.
"Сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы и пожелали им крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и радости в доме", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиРоссияХорошие новостиИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
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