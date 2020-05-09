Ученые оценили влияние климата на распространение коронавируса

Ученые проанализировали более 375 600 подтвержденных случаев COVID-19 в 144 геополитических зонах. Специалисты сравнили динамику заражения с 20 по 27 марта с учетом таких факторов, как широта, температура, влажность. Кроме того, учитывалось принятие мер по борьбе с распространением заболевания в течение периода воздействия (с 7 по 13 марта).

Исследователи не обнаружили значимой зависимости между широтой или температурой и эпидемическим ростом COVID-19, но выявили слабую связь между влажностью и снижением передачи. Они пришли к выводу, что гораздо большее влияние на ситуацию оказали введенные ограничения, такие как закрытие школ, физическое дистанцирование и меры общественного здравоохранения.