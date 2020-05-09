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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T18:09
https://ria.ru/20200509/1571222199.html
Ученые оценили влияние климата на распространение коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983930_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_657bf6401fcedfaa21b69fc21bbbfdeb.jpg
РИА Новости

Ученые оценили влияние климата на распространение коронавируса

17:46 09.05.2020 (обновлено: 18:09 09.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Климатические условия не влияют на активность распространения коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.
Ученые проанализировали более 375 600 подтвержденных случаев COVID-19 в 144 геополитических зонах. Специалисты сравнили динамику заражения с 20 по 27 марта с учетом таких факторов, как широта, температура, влажность. Кроме того, учитывалось принятие мер по борьбе с распространением заболевания в течение периода воздействия (с 7 по 13 марта).
Исследователи не обнаружили значимой зависимости между широтой или температурой и эпидемическим ростом COVID-19, но выявили слабую связь между влажностью и снижением передачи. Они пришли к выводу, что гораздо большее влияние на ситуацию оказали введенные ограничения, такие как закрытие школ, физическое дистанцирование и меры общественного здравоохранения.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,6 миллиона зараженных, из которых около 254 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗ
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