Триколор в небе над Москвой: воздушный парад в честь Дня Победы

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Парад авиационной техники прошел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Над столицей поднялись 75 воздушных судов. Президент РФ Владимир Путин наблюдал за парадом с крыльца первого корпуса Кремля.