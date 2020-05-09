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2020-05-09T17:47
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Триколор в небе над Москвой: воздушный парад в честь Дня Победы
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РИА Новости
Триколор в небе над Москвой: воздушный парад в честь Дня Победы
Парад авиационной техники прошел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Над столицей поднялись 75 воздушных судов. Президент РФ Владимир Путин наблюдал за парадом с крыльца первого корпуса Кремля.
2020-05-09T17:47
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71817790&type=mp4
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PT1M26S

Триколор в небе над Москвой: воздушный парад в честь Дня Победы

17:47 09.05.2020
320
Парад авиационной техники прошел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Над столицей поднялись 75 воздушных судов. Президент РФ Владимир Путин наблюдал за парадом с крыльца первого корпуса Кремля.
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Москва
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