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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T17:37
https://ria.ru/20200509/1571221872.html
В Сербии выявили более десяти тысяч зараженных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии выявили более десяти тысяч зараженных коронавирусом

17:37 09.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались четыре человека, общее число жертв достигло 213, с начала пандемии выявлено более 10 тысяч зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Вечером в среду Скупщина (парламент) Сербии приняла решение об отмене режима ЧП, с ним и комендантского часа, в четверг оно вступило в силу. При этом сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
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По данным сербского минздрава, с начала пандемии к пятнице в стране было выявлено 9 943 зараженных, скончались 209 человек.
"К субботе выявлены 89 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 032 человека. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 213 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 2 732 человека.
В минувший понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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