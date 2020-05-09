В Сербии выявили более десяти тысяч зараженных коронавирусом

БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались четыре человека, общее число жертв достигло 213, с начала пандемии выявлено более 10 тысяч зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Вечером в среду Скупщина (парламент) Сербии приняла решение об отмене режима ЧП, с ним и комендантского часа, в четверг оно вступило в силу. При этом сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к пятнице в стране было выявлено 9 943 зараженных, скончались 209 человек.

"К субботе выявлены 89 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 032 человека. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 213 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 2 732 человека.

В минувший понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.