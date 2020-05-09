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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T17:47
https://ria.ru/20200509/1571221834.html
Детское отделение Вологодской психбольницы закрыли на карантин
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

Детское отделение Вологодской психбольницы закрыли на карантин

17:47 09.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Детское отделение Вологодской областной психиатрической больницы закрыто на карантин после выявления коронавируса у семи детей и трех сотрудников, сообщает оперштаб региона.
"Детское отделение областной психиатрической больницы закрыто на карантин. По сообщению департамента здравоохранения региона, коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, в том числе у 3 сотрудников и 7 детей, находившихся на госпитализации в детском отделении больницы", - говорится в сообщении.
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Как отмечает оперштаб, в моногоспиталь Череповца переведены 6 детей и 3 работника психиатрической клиники. Еще один ребенок с бессимптомной инфекцией получает лечение амбулаторно.
"Из числа госпитализированных пациентов у двух детей заболевание протекает в состоянии средней степени тяжести, у остальных пострадавших - в легкой форме", – информирует областной оперативный штаб.
В психиатрической больнице проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, контактные лица протестированы на COVID-19. Персонал отделения из числа контактных лиц для временного проживания перемещен в отдельно стоящий корпус, оставшиеся 14 пациентов перемещены в отдельно стоящее одноэтажное здание корпуса.
По данным оперштаба, в Вологодской области подтверждено 286 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 19 случаев. Выздоровели 110 человек, двое скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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