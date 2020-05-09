Детское отделение Вологодской психбольницы закрыли на карантин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Детское отделение Вологодской областной психиатрической больницы закрыто на карантин после выявления коронавируса у семи детей и трех сотрудников, сообщает оперштаб региона.

"Детское отделение областной психиатрической больницы закрыто на карантин. По сообщению департамента здравоохранения региона, коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, в том числе у 3 сотрудников и 7 детей, находившихся на госпитализации в детском отделении больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечает оперштаб, в моногоспиталь Череповца переведены 6 детей и 3 работника психиатрической клиники. Еще один ребенок с бессимптомной инфекцией получает лечение амбулаторно.

"Из числа госпитализированных пациентов у двух детей заболевание протекает в состоянии средней степени тяжести, у остальных пострадавших - в легкой форме", – информирует областной оперативный штаб.

В психиатрической больнице проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, контактные лица протестированы на COVID-19. Персонал отделения из числа контактных лиц для временного проживания перемещен в отдельно стоящий корпус, оставшиеся 14 пациентов перемещены в отдельно стоящее одноэтажное здание корпуса.

По данным оперштаба, в Вологодской области подтверждено 286 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 19 случаев. Выздоровели 110 человек, двое скончались.