Посол США в России почтил память погибших во Второй мировой войне

8 мая посол США в РФ Джон Салливан и представители разных видов войск вооруженных сил США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков.Мы чтим всех, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне. #WWII #VEDay75 pic.twitter.com/Twgww4VdQH

После объявления о переносе парада Победы Джон Салливан заявил, что в Вашингтоне полностью поддерживают это решение Москвы, по его словам, после общей победы над коронавирусом США будут рады вместе с Россией отпраздновать победу во Второй мировой войне и "отдать дань нашим общим жертвам".