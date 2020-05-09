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75 лет Великой Победы
2020-05-09T17:36
https://ria.ru/20200509/1571221795.html
Посол США в России почтил память погибших во Второй мировой войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564280629_0:156:2698:1673_1036x0_80_0_0_73f654105c94df80c58d237bfe5cc71f.jpg
РИА Новости

Посол США в России почтил память погибших во Второй мировой войне

17:36 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан 9 мая почтил память погибших во Второй мировой войне, сообщили в американской дипмиссии.
"Посол США в РФ Джон Салливан и представители разных видов войск вооруженных сил США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков. Мы чтим всех, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее планировалось, что 9 мая на празднование 75-летия Победы в Москву приедет советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
После объявления о переносе парада Победы Джон Салливан заявил, что в Вашингтоне полностью поддерживают это решение Москвы, по его словам, после общей победы над коронавирусом США будут рады вместе с Россией отпраздновать победу во Второй мировой войне и "отдать дань нашим общим жертвам".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДжон СалливанДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)МоскваСША
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