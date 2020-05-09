Посол США в России почтил память погибших во Второй мировой войне

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан 9 мая почтил память погибших во Второй мировой войне, сообщили в американской дипмиссии.
"Посол США в РФ Джон Салливан и представители разных видов войск вооруженных сил США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков. Мы чтим всех, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
8 мая посол США в РФ Джон Салливан и представители разных видов войск вооруженных сил США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков.Мы чтим всех, кто боролся за победу над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне.#WWII #VEDay75 pic.twitter.com/Twgww4VdQH— Посольство США в РФ (@USEmbRu) May 9, 2020
Ранее планировалось, что 9 мая на празднование 75-летия Победы в Москву приедет советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
После объявления о переносе парада Победы Джон Салливан заявил, что в Вашингтоне полностью поддерживают это решение Москвы, по его словам, после общей победы над коронавирусом США будут рады вместе с Россией отпраздновать победу во Второй мировой войне и "отдать дань нашим общим жертвам".