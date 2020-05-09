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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T17:35
https://ria.ru/20200509/1571221765.html
Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы из-за вспышки COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82754/73/827547342_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7d3634ba53b3f6eb7724d79912a70abf.jpg
РИА Новости

Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы из-за вспышки COVID-19

17:35 09.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы №24 Алексея Малинкина из-за вспышки коронавируса после того, как мужчина принял решение лечить семерых пациентов с COVID-19 на дому, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Свердловского облсуда.
"Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
Главврача признали виновным по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В течение 10 дней можно обжаловать это решение.
По данным облсуда, Роспотребнадзор выдал предписание семи пациентам с коронавирусом для госпитализации. Поскольку у них легкая форма заболевания, их отправили лечиться домой. А через несколько дней произошла вспышка коронавируса.
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"Роспотребнадзор настаивал на привлечении к ответственности главврача. Он свою вину не признал, ссылался на решение Минздрава, который рекомендует обязательную госпитализацию, если пациенты - дети, беременные и лица старше 65 лет", - отметили в облсуде.
Главврач также подчеркивал, что у пациентов была легкая форма заболевания. Малинкин уверял, что, отправив их лечиться на дом, он берег места для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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