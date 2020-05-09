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2020-05-09T17:28
https://ria.ru/20200509/1571221546.html
Токио заявил протест из-за вторжения китайских кораблей в воды Японии
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РИА Новости

Токио заявил протест из-за вторжения китайских кораблей в воды Японии

17:28 09.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРакетный эсминец "Хэфэй" из отряда боевых кораблей военно-морских сил Китая
Ракетный эсминец Хэфэй из отряда боевых кораблей военно-морских сил Китая
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ракетный эсминец "Хэфэй" из отряда боевых кораблей военно-морских сил Китая. Архивное фото
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Япония по дипломатическим каналам заявила протест Китаю в связи с тем, что четыре китайских патрульных корабля вторглись в территориальные воды Японии в районе спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) и какое-то время преследовали японское рыболовецкое судно, сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел в пятницу. Вечером 8 мая в районе спорных островов Сенкаку четыре корабля патрульной службы Китая один за другим вошли в территориальные воды Японии, а два из них приблизились к японскому рыболовному судну, которое в тот момент занималось промыслом, и пытались преследовать его. В мае прошлого года в районе островов Сенкаку произошел аналогичный инцидент.
В субботу также 4 патрульных корабля Китая появились у границы территориальных вод Японии и два из них затем один за другим вошли в территориальные воды.
Как сообщает агентство со ссылкой на многочисленные источники, протест был передан по телефону внешнеполитическим ведомством Японии дипломатической миссии Китая, а также через посольство Японии в Китае.
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Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.
Отношения Японии и Китая вокруг этих островов обострились после того, как в сентябре 2012 года японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), которые в Пекине считают исконно китайской территорией.
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СенкакуКитайЯпонияБезопасностьВ мире
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