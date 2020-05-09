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75 лет Великой Победы
2020-05-09T17:37
https://ria.ru/20200509/1571221517.html
В Запорожье произошли стычки из-за советской символики
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_659e25735fb5b8d71253393b1b34371e.jpg
РИА Новости

В Запорожье произошли стычки из-за советской символики

17:28 09.05.2020 (обновлено: 17:37 09.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Стычки между активистами произошли в украинском Запорожье из-за советской символики, сообщило местное издание "061".
Сообщается, что организация "Полк победы" устроила автопробег с красными флагами.
Георгиевские ленточки
Вчера, 16:3575 лет Великой Победы
Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
По данным СМИ, на Аллее боевой славы возлагали цветы горожане и находились ветераны военной операции на Донбассе, когда туда прибыла автоколонна с красными флагами, которая ехала по Соборному проспекту. "Один из мужчин сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась словесная перепалка", - пишет издание.
Отмечается, что проукраинские активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники "Полка победы" - "Катюшу" и "День победы". Колонну пытались заблокировать, но в ситуацию вмешалась полиция. После чего активисты уехали к мемориалу "Скорбящая Мать", однако возложить цветы там им не дали.
Национальная полиция Украины в Запорожской области сообщила, что правоохранителям поступило 19 сообщений о нарушениях в ходе мероприятий. "На территории Запорожья и области состоялись 74 массовых мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, в 48 населенных пунктах. В них приняли участие более двух тысяч граждан. В ходе проведения мероприятий поступило 19 сообщений о событиях, связанных с их проведением", - сообщается на сайте.
Отмечается, что большинство из них касались выявления запрещенной символики и нарушений карантина. По всем фактам проводится тщательная проверка и будет принято решение согласно действующему законодательству.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Кабмин Украины накануне продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
11 августа 2019, 23:59
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
100236621
Обсудить 3
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ДонбассДень ПобедыЗапорожьеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
для тех, кого раздражает красное, специально ввели празднование 8 мая, так нет же , всё равно припёрлись 9-го, чтоб нормальным людям испортить настроение
9 мая, 17:46
ygrosha
2300011
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