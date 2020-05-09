В Запорожье произошли стычки из-за советской символики

Национальная полиция Украины в Запорожской области сообщила, что правоохранителям поступило 19 сообщений о нарушениях в ходе мероприятий. "На территории Запорожья и области состоялись 74 массовых мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, в 48 населенных пунктах. В них приняли участие более двух тысяч граждан. В ходе проведения мероприятий поступило 19 сообщений о событиях, связанных с их проведением", - сообщается на сайте.