США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Эстония стала единственной страной ЕС, куда почта США прекратила доставку посылок в связи с COVID-19 , сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR

"Из-за вируса COVID-19 работа почты по доставке небольших посылок по всему миру нарушена. Почтовая служба США (USPS) в настоящее время не принимает посылки для доставки в 111 стран", - цитирует ERR сообщение службы, размещённое на сайте почты США. По данным ERR, Эстония включена в список 111 стран, на которые распространяется ограничение, и является единственной страной ЕС в этом списке.

Почтовая служба США в настоящее время не может принимать посылки, предназначенные для этих стран, ни в одном из своих почтовых отделений, пока не будет принято новое решение.

Эстонская почта Omniva еще 9 апреля объявила, что немецкая авиакомпания Lufthansa уведомила их о том, что будет прервана доставка почты из США. Поэтому Omniva посоветовала жителям Эстонии не заказывать товары в американских онлайн-универмагах.

Как сообщил в субботу департамент здоровья, число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1733 человек. Всего за время пандемии скончались 60 человек.