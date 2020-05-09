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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T17:16
https://ria.ru/20200509/1571221243.html
США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса

17:16 09.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Таллин
Вид на Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Эстония стала единственной страной ЕС, куда почта США прекратила доставку посылок в связи с COVID-19, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR.
"Из-за вируса COVID-19 работа почты по доставке небольших посылок по всему миру нарушена. Почтовая служба США (USPS) в настоящее время не принимает посылки для доставки в 111 стран", - цитирует ERR сообщение службы, размещённое на сайте почты США. По данным ERR, Эстония включена в список 111 стран, на которые распространяется ограничение, и является единственной страной ЕС в этом списке.
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Почтовая служба США в настоящее время не может принимать посылки, предназначенные для этих стран, ни в одном из своих почтовых отделений, пока не будет принято новое решение.
Эстонская почта Omniva еще 9 апреля объявила, что немецкая авиакомпания Lufthansa уведомила их о том, что будет прервана доставка почты из США. Поэтому Omniva посоветовала жителям Эстонии не заказывать товары в американских онлайн-универмагах.
Как сообщил в субботу департамент здоровья, число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1733 человек. Всего за время пандемии скончались 60 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияLufthansaСШАВ мире
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