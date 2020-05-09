Омский губернатор поздравил курсантов танкового училища с выпуском

В правительстве Омской области добавили, что на церемонии не было родных и близких военнослужащих из-за эпидемиологической ситуации, присутствовали только несколько почётных гостей, которые соблюдали санитарные нормы. У курсантов перед началом церемонии измерили температуру, они прошли обработку антисептиком, построение велось с соблюдением социальной дистанции. Дипломы и медали также обработали и вручали в папках, пояснили в облправительстве.