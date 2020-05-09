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Омская область
2020-05-09T17:48
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Омский губернатор поздравил курсантов танкового училища с выпуском
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РИА Новости

Омский губернатор поздравил курсантов танкового училища с выпуском

17:18 09.05.2020 (обновлено: 17:48 09.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время поздравления с выпуском курсаетов Омского автобронетанкового инженерного института
Губернатор Омской области Александр Бурков во время поздравления с выпуском курсаетов Омского автобронетанкового инженерного института
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил с окончанием Омского автобронетанкового инженерного института 330 курсантов юбилейного, сотого выпуска заведения, среди них - выпускники специального факультета из других стран, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Торжественная церемония вручения дипломов 330 курсантам юбилейного, сотого выпуска Омского автобронетанкового инженерного института прошла 9 мая в закрытом режиме. Среди выпускников присутствовали и 80 курсантов специального факультета - военнослужащих из 19 государств мира. Почётным гостем церемонии стал губернатор Омской области Александр Бурков. Выпускников Омского бронетанкового института по видеосвязи поздравил президент РФ Владимир Путин.
"Современное поколение танкистов и автомобилистов по праву являются наследниками героических традиций наших победителей. Вам выпала честь получить дипломы одного из лучших военных вузов нашей страны. Дипломы Омского автобронетанкового инженерного института высоко ценятся в российской армии и армиях иностранных государств... Вы научились управлять современной и сложной техникой, но важно ещё управлять собой, чтобы в любой момент в тяжёлой обстановке вы были настоящими воинами. Великий полководец Александр Суворов сказал: "Победишь себя - будешь непобедим". Желаю вам всегда и во всём быть победителями", - обратился к выпускникам Бурков.
Отмечается, что курсантов поздравил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Бибик.
В правительстве Омской области добавили, что на церемонии не было родных и близких военнослужащих из-за эпидемиологической ситуации, присутствовали только несколько почётных гостей, которые соблюдали санитарные нормы. У курсантов перед началом церемонии измерили температуру, они прошли обработку антисептиком, построение велось с соблюдением социальной дистанции. Дипломы и медали также обработали и вручали в папках, пояснили в облправительстве.
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Омская областьДень ПобедыАлександр СуворовАлександр БурковОмская областьБезопасностьОбщество
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