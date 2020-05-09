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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:53
https://ria.ru/20200509/1571220455.html
В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571219994_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_7df9e362497bce154842109409ba5868.jpg
РИА Новости

В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов

16:53 09.05.2020
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© Фото предоставлено Администрацей г. АлчевскВ ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
В ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
© Фото предоставлено Администрацей г. Алчевск
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Полотно длиной 38 метров из треугольников с именами ветеранов ВОВ сшили в Алчевске самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в администрации города.
"Сегодня, в День Победы, в Алчевске прошла традиционная акция "Синий платочек". Горожане на небольшие матерчатые треугольники наносили имена своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а организаторы акции сшили их в единое полотнище памяти. Сегодня оно достигло в длину 38 метров, ширина полотна - 1,2 метра", - сообщили в администрации города.
© Фото предоставлено Администрацей г. АлчевскВ ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
В ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
© Фото предоставлено Администрацей г. Алчевск
В ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
Уточняется, что в полотнище памяти "Синий платочек" вплетены имена 1216 ветеранов Великой Отечественной войны из Алчевска.
"Полотнище памяти в День Победы было расположено на фасаде здания организаторов данной акции - Алчевского центра реабилитации детей-инвалидов. Горожане могли увидеть имена тех, кто приближал победный май 1945 года", - сообщили в администрации.
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75 лет Великой ПобедыЛНРАлчевскДень ПобедыВ мире
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