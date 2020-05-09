В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Полотно длиной 38 метров из треугольников с именами ветеранов ВОВ сшили в Алчевске самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в администрации города.
"Сегодня, в День Победы, в Алчевске прошла традиционная акция "Синий платочек". Горожане на небольшие матерчатые треугольники наносили имена своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а организаторы акции сшили их в единое полотнище памяти. Сегодня оно достигло в длину 38 метров, ширина полотна - 1,2 метра", - сообщили в администрации города.
© Фото предоставлено Администрацей г. АлчевскВ ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
© Фото предоставлено Администрацей г. Алчевск
В ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
Уточняется, что в полотнище памяти "Синий платочек" вплетены имена 1216 ветеранов Великой Отечественной войны из Алчевска.
"Полотнище памяти в День Победы было расположено на фасаде здания организаторов данной акции - Алчевского центра реабилитации детей-инвалидов. Горожане могли увидеть имена тех, кто приближал победный май 1945 года", - сообщили в администрации.