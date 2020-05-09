В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов

"Сегодня, в День Победы, в Алчевске прошла традиционная акция "Синий платочек". Горожане на небольшие матерчатые треугольники наносили имена своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а организаторы акции сшили их в единое полотнище памяти. Сегодня оно достигло в длину 38 метров, ширина полотна - 1,2 метра", - сообщили в администрации города.