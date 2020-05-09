Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС

Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

Новый состав российского экипажа "Союза МС-17" пока официально не объявлялся. Получить комментарий в Центре подготовки космонавтов РИА Новости пока не удалось.