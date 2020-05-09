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2020-05-09T16:50
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Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
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РИА Новости

Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС

16:50 09.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКосмонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Определены составы основного и дублирующего экипажей космического корабля "Союз МС-17", который отправится на МКС осенью 2020 года, получивший травму космонавт Николай Тихонов в них не значится, следует из пресс-релиза аэропорта "Жуковский".
"В настоящий момент в России и на территории других стран-участниц соглашения (проекта МКС - ред.) проходит подготовка к октябрьскому запуску международного космического экипажа на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС". 9 мая в международном аэропорту "Жуковский" состоялся необычный рейс. Члены основного и дублирующего экипажей в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва на борту Learjet 45 авиакомпании MHS Aviation отправились по маршруту "Аэропорт Жуковский – г. Кёльн (авиабаза ВВС Германии) – г. Хьюстон", - говорится в сообщении.
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В период с 11 мая по 10 июля они будут тренироваться на территории космического центра имени Линдона Джонсона. По окончании учебной программы в США планируется прибытие экипажей в полных составах в Россию и их последующая подготовка к старту на базе Центра подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба аэропорта.
Таким образом, Тихонов не значится ни в основном, ни в дублирующем экипажах осеннего "Союза", хотя в марте начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов не исключал, что Тихонов со своим напарником Андреем Бабкиным могут полететь на "Союзе МС-17", если сохранится положительная тенденция в восстановлении Тихонова после травмы.
Тихонов получил травму глаза в марте. Из-за этого врачи не допустили его к полету и сменили экипаж российского экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16" (стартовал 9 апреля). Тогда вместо Тихонова и Андрея Бабкина на МКС полетели Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые первоначально планировались в экипаж корабля "Союз МС-17" со стартом в октябре.
Новый состав российского экипажа "Союза МС-17" пока официально не объявлялся. Получить комментарий в Центре подготовки космонавтов РИА Новости пока не удалось.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерНиколай Тихонов (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий ИванишинЖуковский
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