Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории

"Заявление, вне всякого сомнения, очень ответственное и очень своевременное. Спасибо министру и его коллегам. Однако, к сожалению, он сказал то, что и без того хорошо известно всем добросовестным историкам и политикам, сказанное - не новость, а исторический факт", - сказал Косачев РИА Новости в субботу.