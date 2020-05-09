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2020-05-09T16:46
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Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
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РИА Новости

Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории

16:46 09.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Фальсификация истории как политический проект будет продолжаться, если политики не объединят усилия для противодействия, считает председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас вместе с историком Андресом Виршингом выпустили статью в Der Spiegel, где говорится, что только Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны.
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"Заявление, вне всякого сомнения, очень ответственное и очень своевременное. Спасибо министру и его коллегам. Однако, к сожалению, он сказал то, что и без того хорошо известно всем добросовестным историкам и политикам, сказанное - не новость, а исторический факт", - сказал Косачев РИА Новости в субботу.
Но именно такие исторические факты, по его словам, осознанно и цинично игнорируют фальсификаторы истории. "Это политический проект, и он, увы, будет продолжен, если не сплотятся такие политики, как германский министр и его единомышленники на Западе", - подчеркнул Косачев.
Их достаточно, но степень консолидации оставляет желать лучшего, добавил сенатор. "Как говорил (премьер-министр Великобритании Уинстон - ред.) Черчилль, "ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны", - заключил Косачев.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (в центре) подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте в Берлине
Вчера, 05:54
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
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75 лет Великой ПобедыХайко МаасДень ПобедыМИД ГерманииКонстантин КосачевГерманияВ мире
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