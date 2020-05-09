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2020-05-09T16:40
https://ria.ru/20200509/1571219755.html
Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
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РИА Новости

Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию

16:40 09.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию, сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.
Принадлежащее "Газпрому" судно, способное достроить трубопровод "Северный поток  — 2", на днях прибыло в Калининград, после чего направилось в сторону немецкого побережья на Балтике.
В настоящее время "Академик Черский" бросил якорь в акватории немецкого порта Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода "Северный поток — 2".
Трубоукладчик в феврале направился из Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.
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Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в котором были предусмотрены санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
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РоссияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2ГазпромГерманияЭкономика
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