Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T16:41
https://ria.ru/20200509/1571219645.html
В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569418962_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b4664d1db4fca9eb9f287e7a12aba084.jpg
РИА Новости

В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19

16:41 09.05.2020
201
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкОпустевшая улица города Баку
Опустевшая улица города Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
БАКУ, 9 мая - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 2422, за сутки выявлено 143 случая заражений, за все время умер 31 человек, сообщает оперативный штаб при Кабмине республики.
"До сегодняшнего дня проведено 188 950 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2422 факта заражения коронавирусной инфекцией: Умер 31 человек", - сообщает оперативный штаб.
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
12:06Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Согласно сообщению, в субботу проведено 7 420 тестов.
"143 новых случая заражения. Сегодня умерли 3 человека", - уточнил штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>

Исследования
15:40
Помните о главном. Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Вячеслав Володин
Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
Георгиевская ленточка
В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
Автомобиль скорой помощи
В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
Военнослужащие Ливийской национальной армии
В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
Космонавт Роскосмоса Николай Тихонов
Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
Георгиевские ленточки
Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
Колоннада с захоронениями на Римском кладбище Кампо Верано
Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Города России. Архангельск
Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
В ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28В Запорожье произошли стычки из-за советской символики
17:28Токио заявил протест из-за вторжения китайских кораблей в воды Японии
17:23Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
17:23В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
Лента новостейМолния