В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19

БАКУ, 9 мая - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 2422, за сутки выявлено 143 случая заражений, за все время умер 31 человек, сообщает оперативный штаб при Кабмине республики.
"До сегодняшнего дня проведено 188 950 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2422 факта заражения коронавирусной инфекцией: Умер 31 человек", - сообщает оперативный штаб.
Согласно сообщению, в субботу проведено 7 420 тестов.
"143 новых случая заражения. Сегодня умерли 3 человека", - уточнил штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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