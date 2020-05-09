В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти две тысячи домов в 67 российских регионах украсили георгиевскими лентами в рамках акции " Почти две тысячи домов в 67 российских регионах украсили георгиевскими лентами в рамках акции " Единой России ", сообщает пресс-служба партии.

"Единая Россия" украсила георгиевскими лентами фасады 1,8 тысяч домов в 67 регионах", - говорится в сообщении.

Москве на доме ветерана, который принимал участие в Параде Победы 1945 года и был адъютантом маршала Георгия Жукова, размещена десятиметровая георгиевская лента.

В Санкт-Петербурге в цвета георгиевской ленты окрасился фасад небоскреба "Лидер-Тауэр". В Нижегородской области ленты украсили фасады жилых домов сразу в трех городах – Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.