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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:35
https://ria.ru/20200509/1571219606.html
В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570671641_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_659e25735fb5b8d71253393b1b34371e.jpg
РИА Новости

В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами

16:35 09.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Георгиевская ленточка. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти две тысячи домов в 67 российских регионах украсили георгиевскими лентами в рамках акции "Единой России", сообщает пресс-служба партии.
"Единая Россия" украсила георгиевскими лентами фасады 1,8 тысяч домов в 67 регионах", - говорится в сообщении.
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В Москве на доме ветерана, который принимал участие в Параде Победы 1945 года и был адъютантом маршала Георгия Жукова, размещена десятиметровая георгиевская лента.
В Санкт-Петербурге в цвета георгиевской ленты окрасился фасад небоскреба "Лидер-Тауэр". В Нижегородской области ленты украсили фасады жилых домов сразу в трех городах – Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.
Ленты также украсили фасады зданий в Подмосковье, Владимирской области, в Крыму и Татарстане, Волгоградской и Иркутской областях, в Ингушетии и Кузбассе.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыЕдиная РоссияОбщество
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