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75 лет Великой Победы
2020-05-09T17:19
https://ria.ru/20200509/1571219351.html
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
https://cdn22.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_267:613:2818:2048_1036x0_80_0_0_b0e6fc14933421b09aac696b92f992dc.jpg
РИА Новости

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

16:30 09.05.2020 (обновлено: 17:19 09.05.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.
"Дух Америки всегда победит. В конце концов так и происходит", — говорит закадровый голос.
На днях Пентагон представил викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, а дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Пентагона чудовищной по своей лживости и лицемерию и подчеркнула, что Соединенные Штаты пытаются исказить историю в угоду своим политическим целям.
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
7 мая, 10:17Сказано в эфире
"Скромнее надо быть". Историк оценил версию США по Второй мировойПентагон изложил свою версию Второй мировой войны, а также роли США на европейском театре военных действий. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал позицию американцев.
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75 лет Великой ПобедыАдминистрация президента СШАВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ничего, мы их историю заставим проштудировать, если дойдёт до конфликтов когда-нибудь. А так: пусть фантазирует палата номер 6
9 мая, 16:34
просто Блондинка
6110000
Шизофреники...
9 мая, 16:38
Вячеслав Фоменко
2800000
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