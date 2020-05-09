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2020-05-09T16:42
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В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
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РИА Новости

В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами

16:29 09.05.2020 (обновлено: 16:42 09.05.2020)
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
КАИР, 9 мая – РИА Новости. Два пассажирских лайнера ливийских авиакомпаний получили значительные повреждения и выведены из строя вследствие ракетных ударов Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту "Митига" в Триполи, сообщает штаб операции "Вулкан гнева", которую проводят силы Правительства национального согласия.
По данным штаба, ЛНА Хафтара в первую половину субботы выпустила свыше 80 ракетных снарядов по жилым районам Триполи и международному аэропорту "Митига" ливийской столицы.
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"Два самолета Airbus 320 и 330 были поражены осколками и выведены из строя", - сообщается в заявлении.
По данным штаба, вследствие ударов по аэропорту подорвалось хранилище с топливом.
"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и силами, поддерживающими Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром "Митига". ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".
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Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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