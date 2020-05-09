В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами

КАИР, 9 мая – РИА Новости. Два пассажирских лайнера ливийских авиакомпаний получили значительные повреждения и выведены из строя вследствие ракетных ударов Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту "Митига" в Два пассажирских лайнера ливийских авиакомпаний получили значительные повреждения и выведены из строя вследствие ракетных ударов Ливийской национальной армии (ЛНА) по аэропорту "Митига" в Триполи , сообщает штаб операции "Вулкан гнева", которую проводят силы Правительства национального согласия.

По данным штаба, ЛНА Хафтара в первую половину субботы выпустила свыше 80 ракетных снарядов по жилым районам Триполи и международному аэропорту "Митига" ливийской столицы.

"Два самолета Airbus 320 и 330 были поражены осколками и выведены из строя", - сообщается в заявлении.

По данным штаба, вследствие ударов по аэропорту подорвалось хранилище с топливом.