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Рязанская область
Рязанская область
2020-05-09T16:59
https://ria.ru/20200509/1571219190.html
Рязанский губернатор поздравил с Днем Победы супругов-участников войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571220500_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_7a8d9a2122e4434d14de5165587a8195.jpg
РИА Новости

Рязанский губернатор поздравил с Днем Победы супругов-участников войны

16:28 09.05.2020 (обновлено: 16:59 09.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиВетеран Великой Отечественной войны Олег Антонович Пархимович
Ветеран Великой Отечественной войны Олег Антонович Пархимович
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и памятный подарок чете ветеранов Великой Отечественной войны Марии Тимофеевне и Олегу Антоновичу Пархимович, сообщает в субботу облправительство.
Встреча прошла с соблюдением всех действующих ограничений.
"Впервые не могу передать подарки вам лично в руки, но это для того, чтобы сберечь ваше здоровье. В этом году пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы. Но для всех нас это священный день. И ветераны – его главные герои. Даже в сложившихся непростых обстоятельствах мы стремимся сделать все возможное, чтобы вы все всецело ощутили атмосферу праздника, нашу поддержку и заботу. Мы гордимся вами и благодарим вас за то, что подарили нам жизнь и свободу", - сказал ветеранам Любимов.
Мария Тимофеевна и Олег Антонович поблагодарили губернатора за внимание.
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Супруги прошли славный боевой и трудовой путь. Олег Антонович родился 28 мая 1926 года в селе Хомичевка Минской области Белорусской ССР. На службу был призван в 1943 году. Окончил войну в Германии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". В мирное время долгие годы работал столяром, в том числе на мебельной фабрике "Ока". Трудовой стаж около 50 лет.
Мария Тимофеевна родилась 17 октября 1925 года в Рязани. Во время войны работала телеграфисткой, были командировки в Польшу, закончила боевой путь в Берлине. После войны более 50 лет трудилась телеграфисткой на железной дороге. Вместе с Олегом Антоновичем они уже более полувека, воспитали сына, внука и трех правнуков.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Колонна военной техники во время празднования Дня Победы в Рязани
15:27Рязанская область
Колонны военной техники проехали по улицам Рязани в честь Дня Победы
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовДень ПобедыРязаньРязанская областьОбщество
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