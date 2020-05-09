Рязанский губернатор поздравил с Днем Победы супругов-участников войны

"Впервые не могу передать подарки вам лично в руки, но это для того, чтобы сберечь ваше здоровье. В этом году пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы. Но для всех нас это священный день. И ветераны – его главные герои. Даже в сложившихся непростых обстоятельствах мы стремимся сделать все возможное, чтобы вы все всецело ощутили атмосферу праздника, нашу поддержку и заботу. Мы гордимся вами и благодарим вас за то, что подарили нам жизнь и свободу", - сказал ветеранам Любимов.