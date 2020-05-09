Рязанский губернатор поздравил с Днем Победы супругов-участников войны

РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и памятный подарок чете ветеранов Великой Отечественной войны Марии Тимофеевне и Олегу Антоновичу Пархимович, сообщает в субботу облправительство.
Встреча прошла с соблюдением всех действующих ограничений.
"Впервые не могу передать подарки вам лично в руки, но это для того, чтобы сберечь ваше здоровье. В этом году пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы. Но для всех нас это священный день. И ветераны – его главные герои. Даже в сложившихся непростых обстоятельствах мы стремимся сделать все возможное, чтобы вы все всецело ощутили атмосферу праздника, нашу поддержку и заботу. Мы гордимся вами и благодарим вас за то, что подарили нам жизнь и свободу", - сказал ветеранам Любимов.
Мария Тимофеевна и Олег Антонович поблагодарили губернатора за внимание.
Супруги прошли славный боевой и трудовой путь. Олег Антонович родился 28 мая 1926 года в селе Хомичевка Минской области Белорусской ССР. На службу был призван в 1943 году. Окончил войну в Германии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". В мирное время долгие годы работал столяром, в том числе на мебельной фабрике "Ока". Трудовой стаж около 50 лет.
Мария Тимофеевна родилась 17 октября 1925 года в Рязани. Во время войны работала телеграфисткой, были командировки в Польшу, закончила боевой путь в Берлине. После войны более 50 лет трудилась телеграфисткой на железной дороге. Вместе с Олегом Антоновичем они уже более полувека, воспитали сына, внука и трех правнуков.
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