Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Самолёт с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины, застрявшими в Венесуэле из-за пандемии коронавируса, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"9 мая в 15.00 по московскому времени из Каракаса в Москву вылетел рейс с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья, которые долгое время не могли вернуться домой из-за прекращения международного авиасообщения. На борту находятся 79 пассажиров, среди которых люди, посещавшие Венесуэлу в личных целях, а также сотрудники ряда российских компаний", - сообщили в Совете.
Ожидается, что самолет совершит посадку в Шереметьево 10 мая в 3.25. Вывоз людей из Венесуэлы организован российской фармацевтической компанией "Герофарм" при помощи посольства РФ в Венесуэле и МИД РФ.
Пассажиры получили билеты на рейс бесплатно, а расходы за фрахт борта Каракас-Москва и обслуживание в полете взяла на себя компания "Герофарм", которая является единственным поставщиком препаратов инсулина в Венесуэлу, уточнили в Совете.
При подготовке к отправке очередной партии инсулина в Венесуэлу компания зафрахтовала не грузовой, а пассажирский самолет, чтобы на обратном пути вывезти из Венесуэлы россиян, застрявших в стране в связи с пандемией COVID-19.
Посольство РФ взяло на себя работу по информированию граждан и их доставке в аэропорт Каракаса из отдаленных регионов страны.
"Герофарм" совместно с венесуэльскими партнерами реализует очень важный проект – поставляет в Венесуэлу жизненно необходимые препараты инсулина. Самой высокой оценки заслуживает предложение руководства компании оказать содействие в отправке в Россию наших граждан, лишенных возможности из-за ограничения международного воздушного сообщения в условиях пандемии коронавируса самостоятельно возвратиться на Родину", - заявил посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил генеральный директор "Герофарм", член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов, в период пандемии компания не остается в стороне и старается помогать по мере возможности как внутри страны, так и за ее пределами.
"Когда мы получили запрос от посольства Российской Федерации в Венесуэле рассмотреть возможность забрать на обратном пути наших соотечественников, мы просто не могли не откликнуться. Сейчас у каждого должна быть возможность быть дома. И мы рады, что смогли подарить ее соотечественникам", - добавил он.
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