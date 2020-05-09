Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 500 мин у дороги в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минировании украинскими силовиками поля в районе населенного пункта Попасная.
"В районе населенного пункта Попасная боевики 30-й бригады ВСУ установили более 500 противотанковых мин ТМ-62 вблизи автомобильной дороги Т0504 общего пользования, используемой населением для передвижения и представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для патрулирования", - заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В пресс-службе уточнили, что в самом населенном пункте Попасная зафиксировано размещение украинскими силовиками противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" и оборудование новых позиций. По данным Народной милиции ЛНР, также зафиксировано размещение бронетехники ВС Украины в районе подконтрольных Киеву Крымского, Причепиловки, Боброво.