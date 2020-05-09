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2020-05-09T16:15
https://ria.ru/20200509/1571218859.html
Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР

16:15 09.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 500 мин у дороги в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минировании украинскими силовиками поля в районе населенного пункта Попасная.
"В районе населенного пункта Попасная боевики 30-й бригады ВСУ установили более 500 противотанковых мин ТМ-62 вблизи автомобильной дороги Т0504 общего пользования, используемой населением для передвижения и представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для патрулирования", - заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В пресс-службе уточнили, что в самом населенном пункте Попасная зафиксировано размещение украинскими силовиками противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" и оборудование новых позиций. По данным Народной милиции ЛНР, также зафиксировано размещение бронетехники ВС Украины в районе подконтрольных Киеву Крымского, Причепиловки, Боброво.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНВ мире
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