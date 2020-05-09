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2020-05-09T16:10
https://ria.ru/20200509/1571218579.html
В трех населенных пунктах Коми ввели режим ЧС из-за паводка
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РИА Новости

В трех населенных пунктах Коми ввели режим ЧС из-за паводка

16:10 09.05.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. В Коми подтоплены несколько районов - село Летка в Прилузском районе, территория города Ухта и несколько участков дорог в Усть-Куломском районе, сообщили в пресс-службе МЧС Коми.
"Всего подтоплено 70 придомовых территорий, их них 37 домов в двух населенных пунктах (Летка, Ухта). Кроме этого размыты два участка грунтовых автодорог местного значения в Усть-Куломском и Ухтинском районах. Введен режим ЧС", - говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.
Так, в Летке вода подтопила 64 придомовые территории, 37 частных жилых домов, в которых проживают 95 человек, в том числе 25 детей. Проведена эвакуация 21 человека, из них 7 детей, к родственникам.
На месте работают оперативная группа Главного управления, подразделения Прилузского аварийно-спасательного отряда, Центра ГИМС и администрации сельского поселения.
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По информации оперативных служб, уровень воды на реке Ухта превышен на 21 сантиметр относительно неблагоприятной отметки. В городе Ухта подтоплены 6 придомовых территорий, в которых проживают 23 человека, в том числе двое детей. В пункт временного размещения отселены восемь человек. Силами пожарно-спасательных подразделений и специалистами ГИМС оказывается помощь населению.
"Жизнеобеспечение в вышеуказанных населенных пунктах не нарушено. Создан необходимый запас медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов и предметов первой необходимости", - отмечают в МЧС.
Ранее сообщилось, что в селе Летка и Усть-Куломском районе введен режим ЧС. Временный пункт размещения граждан был развернут около Летки, но пока жители не спешат им воспользоваться, предпочитая оставаться в своих домах или у родственников.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УхтаПрилузский районУсть-Куломский районПроисшествия
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