Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке

В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов

В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов

По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке лечебного учреждения. Эвакуация персонала и пациентов больницы пока не проводится.