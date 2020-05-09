Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке Городской клинической больницы в поселке Коммунарка в новой Москве после получения анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту ГКБ № 40 в поселке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке лечебного учреждения. Эвакуация персонала и пациентов больницы пока не проводится.