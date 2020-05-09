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2020-05-09T16:04
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Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке
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РИА Новости

Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке

16:04 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке Городской клинической больницы в поселке Коммунарка в новой Москве после получения анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На электронную почту ГКБ № 40 в поселке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
09:45Распространение нового коронавируса
В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов
По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке лечебного учреждения. Эвакуация персонала и пациентов больницы пока не проводится.
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Коммунарка (Москва)Происшествия
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