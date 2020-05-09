Медведев отметил, что 9 Мая остается самым главным и дорогим праздником

"Это день, когда мы чествуем героев, защитивших нашу страну от нацизма, всех, кто своим трудом самоотверженно приближал Великую Победу. С болью вспоминаем о жертвах той страшной войны. И конечно, дарим теплоту наших сердец ветеранам, разделяя с ними радость священного праздника. 9 Мая остается для нас самым главным, самым дорогим праздником", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, Медведев сердечно поблагодарил ветеранов за беспримерный подвиг в борьбе с фашистскими захватчиками. Он подчеркнул, что благодаря ветеранам народ особенно остро чувствует, что значит быть верным Родине, и понимает, как важно уметь отстаивать ее интересы.

"Сегодня вопреки многолетней традиции пустует Красная площадь, по всей стране не проводятся праздничные мероприятия, не марширует "Бессмертный полк". Угроза болезни, которая пришла к нам, заставила отсрочить долгожданный праздник. Однако отсрочить – не значит отменить", - добавил Медведев.