В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок

Она отметила, что надевать маску следует сразу при выходе из квартиры, поскольку на лестничной клетке может присутствовать источник заражения. Также врач посоветовала не снимать маску на улице, так как соблюдать дистанцию в два метра нередко не удается. В общественном месте, по ее словам, средство защиты должно быть всегда.