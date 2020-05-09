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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T16:17
https://ria.ru/20200509/1571217897.html
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_50304fde90123696ec3db7d61f8851d4.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок

15:50 09.05.2020 (обновлено: 16:17 09.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске в Москве
Молодой человек в защитной маске в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок.
Она отметила, что надевать маску следует сразу при выходе из квартиры, поскольку на лестничной клетке может присутствовать источник заражения. Также врач посоветовала не снимать маску на улице, так как соблюдать дистанцию в два метра нередко не удается. В общественном месте, по ее словам, средство защиты должно быть всегда.
"Риск заражения очень высок, потому что коронавирус может оставаться в закрытом помещении несколько часов. Так что маски нельзя снимать ни в коем случае", — сказала Руженцова в комментарии телеканалу "360".
Она пояснила, что маска обычно действует два-три часа, но в случае намокания ее нужно сменить раньше.
Кроме того, специалист указала на необходимость ознакомиться с инструкцией перед использованием любой маски или респиратора.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,6 миллиона зараженных, из которых почти 254 тысячи умерли и свыше миллиона излечились.
В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
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