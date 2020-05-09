В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 80 и по состоянию на 9 мая составляет 1674 человека. Ранее сообщалось о 16 умерших.
"Всего умерли 19 человек. Среди умерших за последние сутки: житель Ремонтненского района 65 лет, житель Егорлыкского района 69 лет и житель города Шахты 64 лет. Все трое мужчин имели сопутствующие заболевания", - сказал он.
В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 16 человек. Выздоровели 338 человек. Под медицинским наблюдением - 7,2 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.