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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T15:45
https://ria.ru/20200509/1571217698.html
В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19

15:45 09.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 80 и по состоянию на 9 мая составляет 1674 человека. Ранее сообщалось о 16 умерших.
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"Всего умерли 19 человек. Среди умерших за последние сутки: житель Ремонтненского района 65 лет, житель Егорлыкского района 69 лет и житель города Шахты 64 лет. Все трое мужчин имели сопутствующие заболевания", - сказал он.
В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 16 человек. Выздоровели 338 человек. Под медицинским наблюдением - 7,2 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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