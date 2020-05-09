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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-09T16:29
https://ria.ru/20200509/1571217545.html
Тверского ветерана песней "Катюша" с автовышки поздравили с Днем Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571218829_0:51:1405:841_1036x0_80_0_0_958314ecdafd12fa96be99a740f9bfec.jpg
РИА Новости

Тверского ветерана песней "Катюша" с автовышки поздравили с Днем Победы

15:41 09.05.2020 (обновлено: 16:29 09.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Поздравление ветерана Великой Отечественной войны, участницы освобождения города Калинина Антонины Филипповны Гордеевой в Твери
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны, участницы освобождения города Калинина Антонины Филипповны Гордеевой в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. Легендарной песней "Катюша" поздравили в Тверской области ветерана Великой Отечественной войны, участницу освобождения города Калинина Антонину Филипповну Гордееву, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В 9 утра перед домом ветерана появилась автовышка, с помощью которой на пятый этаж, к окнам квартиры, где проживает Антонина Гордеева, поднялся тверской певец Василий Аблаев и исполнил одну из ее любимых песен. С соблюдением всех эпидемиологических требований во дворе дома исполнение песни слушали соседи Антонины Филипповны. На финальных аккордах они хором поздравили ветерана с Днем Победы", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Поздравление ветерана Великой Отечественной войны, участницы освобождения города Калинина Антонины Филипповны Гордеевой в Твери
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны, участницы освобождения города Калинина Антонины Филипповны Гордеевой в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны, участницы освобождения города Калинина Антонины Филипповны Гордеевой в Твери
Лично с Днем Победы ветерана по телефону поздравил губернатор области Игорь Руденя. Также глава региона направил ветерану поздравительную телеграмму.
"И на войне, и в послевоенной жизни Вы всегда проявляли ответственность за судьбу своих товарищей и всей нашей страны. Сегодня Вы ведёте большую работу по сохранению исторической памяти, укреплению связи между поколениями. Спасибо за всё, что Вы сделали и делаете для тверской земли, для всей нашей Родины. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией", - говорится в поздравлении.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Празднование Дня Победы в России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Жители города возлагают цветы к мемориальному комплексу Вечный огонь в Краснодаре
1 из 22

Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.

Девушки во время празднования Дня Победы в Краснодаре
2 из 22

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.

Ветеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы в Краснодаре
3 из 22

Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

Театрализованная колонна из 11 военных грузовиков проехала по центральным улицам Екатеринбурга
4 из 22

В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Перед жителями столицы Урала выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.

Участники театрализованной колонны из 11 военных грузовиков, которая проехала по центральным улицам Екатеринбурга
5 из 22

Перед жителями столицы Урала выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
6 из 22

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.

Женщина делает селфи на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы
7 из 22

Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертны полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.

Женщина участвует в акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
8 из 22

Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертны полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.

Мотоциклисты едут по Москве во время празднования Дня Победы
9 из 22

Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.

Воздушный парад Победы в Москве
10 из 22

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".

Концерт с песнями военных лет перед окнами ГАУ Новосибирский дом ветеранов
11 из 22

В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориального комплекса Боевая слава Тихоокеанского флота во Владивостоке
12 из 22

Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.

Участники молодежного движения Молодая гвардия во время празднования Дня Победы в рамках акции Парад у дома в Тюмени
13 из 22

В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.

Участники молодежного движения Молодая гвардия во время празднования Дня Победы в рамках акции Парад у дома в Тюмени
14 из 22

В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Участники движения исполняли песни военных лет.

Участницы молодежного движения Молодая гвардия во время празднования Дня Победы в рамках акции Парад у дома в Тюмени
15 из 22

Участники движения исполняли песни военных лет.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.

Участница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
16 из 22

В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (справа) и командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев во время возложения цветов к памятнику защитникам Кольского Заполярья в Мурманске
17 из 22

В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.

Девушка возлагает цветы к обелиску Города-герои в Мурманске
18 из 22

Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
19 из 22

В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.

Жители города во время празднования Дня Победы в Санкт-Петербурге
20 из 22

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Севастополе состоялся морской парад с участием кораблей Черноморского флота.

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
21 из 22

В Севастополе состоялся морской парад с участием кораблей Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
22 из 22

После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 22

Российские регионы, несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса, отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 22

Из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы перенесли на более поздний срок.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 22

Приуроченные к празднику основные патриотические акции проходят 9 мая в новом формате.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 22

В День Победы по улицам Екатеринбурга впервые проехала колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 22

Перед жителями столицы Урала выступили артисты ансамбля песни и пляски ЦВО. Они исполнили знаменитые песни военных лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 22

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 22

Как и во всей стране, в Москве перенесли многие праздничные мероприятия в онлайн-формат или на более поздний срок.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 22

Владимир Путин ранее пообещал обязательно провести акцию "Бессмертны полк", как только это станет безопасно. Сегодня же россияне смогли поучаствовать в онлайн-версии этой акции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 22

Традиционный военный парад в Москве перенесли. Как и в других городах, над столицей состоялась воздушная часть мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 22

Тяжелый вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8 приняли участие в воздушном параде Победы в Москве. Всего над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 22

В Новосибирске волонтеры исполнили песни военных лет перед окнами ГАУ "Новосибирский дом ветеранов".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 22

Во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 22

В Тюмени участники молодежного движения "Молодая гвардия" провели акцию "Парад у дома" в честь Дня Победы.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
14 из 22

В рамках акции ветеранов поздравляли под окнами их домов.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
15 из 22

Участники движения исполняли песни военных лет.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
16 из 22

В Казани ветераны пришли возложить цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького. Среди них участница ВОВ Рафика Калинина.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
17 из 22

В Мурманске губернатор области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев возложили цветы к памятнику защитникам Кольского Заполярья.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
18 из 22

Дань памяти участникам войны отдали и простые жители Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
19 из 22

В Калининграде состоялся воздушный парад Победы. Над городом пролетели около 20 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
20 из 22

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы под песни военных лет зашли корабли, а над городом пролетела боевая авиация.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
21 из 22

В Севастополе состоялся морской парад с участием кораблей Черноморского флота.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
22 из 22

После парада состоялась церемония возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Тверская областьИгорь РуденяДень ПобедыТверская областьОбщество
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