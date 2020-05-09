Тверского ветерана песней "Катюша" с автовышки поздравили с Днем Победы

"В 9 утра перед домом ветерана появилась автовышка, с помощью которой на пятый этаж, к окнам квартиры, где проживает Антонина Гордеева, поднялся тверской певец Василий Аблаев и исполнил одну из ее любимых песен. С соблюдением всех эпидемиологических требований во дворе дома исполнение песни слушали соседи Антонины Филипповны. На финальных аккордах они хором поздравили ветерана с Днем Победы", - говорится в сообщении пресс-службы.

"И на войне, и в послевоенной жизни Вы всегда проявляли ответственность за судьбу своих товарищей и всей нашей страны. Сегодня Вы ведёте большую работу по сохранению исторической памяти, укреплению связи между поколениями. Спасибо за всё, что Вы сделали и делаете для тверской земли, для всей нашей Родины. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией", - говорится в поздравлении.