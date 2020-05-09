Министр обороны Сербии поблагодарил российских специалистов

"Вы прибыли, не только когда нам было трудно, но когда и у вас было тяжело. Когда вы прилетели на наш аэродром, мы поняли, что чувствовали наши предки семь десятилетий назад. Мы знали, что мы не одни. Что помощь быстра, уверенна и всеобъемлюща. Как и тогда, так и сейчас мы знали, что победим. Хочу поблагодарить вас за вашу упорность и труд", - приводятся слова Вулина в сообщении.