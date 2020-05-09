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2020-05-09T15:28
https://ria.ru/20200509/1571216934.html
Министр обороны Сербии поблагодарил российских специалистов
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РИА Новости

Министр обороны Сербии поблагодарил российских специалистов

15:28 09.05.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановНаграждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
© РИА Новости / Олег Иванов
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил военных специалистов из России за оказание помощи в борьбе с коронавирусом, российских военных наградили медалями и почетными грамотами, сообщает МО РФ.
Ранее сообщалось, что власти Сербии 9 мая торжественно наградили специалистов Минобороны РФ, которые с 3 апреля помогали стране в борьбе с коронавирусом.
Российские военные специалисты в Белграде
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Днем в субботу в мемориальном комплексе Освободителям Белграда состоялось награждение военно-медицинских специалистов МО РФ во главе с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым.
После торжественного построения 74 специалистам врачебно-сестринской бригады министр обороны Александр Вулин вручили дипломы, и 12 - медали МО Сербии за вклад в увеличение обороноспособности страны. Всей делегации был вручён "золотой диплом" сербского Минобороны.
"Вы прибыли, не только когда нам было трудно, но когда и у вас было тяжело. Когда вы прилетели на наш аэродром, мы поняли, что чувствовали наши предки семь десятилетий назад. Мы знали, что мы не одни. Что помощь быстра, уверенна и всеобъемлюща. Как и тогда, так и сейчас мы знали, что победим. Хочу поблагодарить вас за вашу упорность и труд", - приводятся слова Вулина в сообщении.
Министр обороны Сербии отметил, что сейчас пытаются подменить понятия и оспорить исторические итоги Второй мировой войны. "Сегодня мы являемся свидетелями того, что 75 лет спустя пытаются подменить понятия и оспорить исторические факты, уничтожают памятники советским освободителям ... Сербы никогда не забудут героизм Красной Армии в совместной борьбе за Белград и за Сербию. Мы победили вместе!" - заявил он.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских второго и третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинВойска РХБЗДень ПобедыСербияБелград (город)В мире
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