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Рязанская область
Рязанская область
2020-05-09T16:23
https://ria.ru/20200509/1571216779.html
Колонны военной техники проехали по улицам Рязани в честь Дня Победы
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РИА Новости

Колонны военной техники проехали по улицам Рязани в честь Дня Победы

15:27 09.05.2020 (обновлено: 16:23 09.05.2020)
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© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиКолонна военной техники во время празднования Дня Победы в Рязани
Колонна военной техники во время празднования Дня Победы в Рязани
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Колонны военной техники, переданной Рязани в честь 75-летия Победы Министерством обороны РФ, торжественно проехали 9 мая по улицам города, сообщает областное правительство.
Минобороны по поручению президента РФ передало в Рязань 12 единиц техники, в том числе танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитную установку ЗУ 23-2, самоходную артиллерийскую установку 2СЗ "Акация", миномет и гаубицу М30. Перед Днем Победы техника была демилитаризована, машины обновлены.
"Утром 9 мая под музыку маршей и песен военных лет двумя колоннами техника, украшенная эмблемами с символами 75-летия Победы и значимых дат в истории Рязанской области, начала движение по улицам областного центра", - говорится в сообщении.
Маршруты охватывали все районы города. Из окон и с балконов своих домов проезд боевых машин наблюдали жители Михайловского и Касимовского шоссе, площади Ленина, улиц Вокзальная, Чкалова, Островского, Гагарина, Спортивная, Есенина, Соборная, Циолковского, Крупской, Мервинская, Станкозаводская, Космонавтов, Интернациональная и многих других.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Вчера, 18:0475 лет Великой Победы
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Чтобы горожане могли поближе рассмотреть военную технику, на маршруте были предусмотрены остановки. Жители близлежащих домов, держа в руках портреты своих родственников - участников войны, встречали боевые машины. Специально к празднику, поддержав призыв всероссийских патриотических акций, люди украсили окна своих домов изображениями и символами, посвященными Великой Отечественной войне и Победе.
"Для нас очень важно, что Минобороны пошло нам навстречу и откликнулось на просьбу - предоставить региону отслужившую свое технику. Хочу поблагодарить за это президента РФ, который нас в этом поддержал, министра обороны страны. Несмотря на то, что сейчас непростая эпидобстановка, мы решили 9 мая показать всем рязанцам военную технику и тем самым создать людям праздничное настроение. Ведь сегодня поистине великий день", - сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
После прохождения по городу техника отправилась на территорию Московского района Рязани, в сквер у памятника Советско-Польского братства по оружию. Именно это место областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов предложило для организации первого в регионе парка военной техники, который создается по инициативе губернатора Николая Любимова в честь 75-летия Великой Победы.

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