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2020-05-09T15:06
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В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека
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РИА Новости

В Афганистане при разгоне акции протеста погибли четыре человека

15:06 09.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ГрешновАфганистан
Афганистан
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре мирных жителя погибли в результате столкновений с силовиками во время протестов в афганской провинции Гор, протестующие выступали против несправедливого распределения продовольственной помощи во время пандемии коронавируса, сообщает телеканал Tolo News.
Телеканал отмечает, что правительство Афганистана недавно начало раздавать хлеб бедным семьям. В субботу недовольные жители провинции вышли на улицы, обвинив власти в недостаточной поддержке во время кризиса, связанного с распространением COVID-19, начались столкновения. Службы безопасности открыли огонь по протестующим.
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"Смерть наших четырех соотечественников в городе Фирузкох провинции Гор во время раздачи еды повергла в шок... Я хочу заверить граждан, что никого не исключат из списка (на раздачу еды - ред.), и мы окажем поддержку каждому жителю страны, кто в экономическом плане пострадал от коронавируса", - цитирует телеканал заявление первого вице-президента страны Амруллы Салеха.
При этом представитель МВД страны Тарик Ариан заявил, что в ходе столкновений погибли двое полицейских и еще 10 получили ранения. По его словам, несколько "невменяемых людей с оружием" открыли огонь по силовикам. Он добавил, что помимо четырех погибших среди мирных жителей, полиция насчитывает еще девять пострадавших.
В свою очередь организация Amnesty International, добавляет канал, призвала начать "независимое и действенное расследование по использованию ненужной и чрезмерной силы" в ходе протеста у резиденции губернатора провинции.
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