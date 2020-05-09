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75 лет Великой Победы
2020-05-09T16:13
https://ria.ru/20200509/1571215495.html
Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571218564_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_6985930e0f7dfef69610ae8711906f6a.jpg
РИА Новости

Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

14:53 09.05.2020 (обновлено: 16:13 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая — РИА новости. Президент Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.
"Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда", — сказал Путин.
Жительница Москвы Анна Белорыбкина отбирает фотографии для участия в акции Бессмертный полк онлайн
12:2875 лет Победы - Радио Sputnik
В Москве проходит акция "Бессмертный полк онлайн"
"А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем", — добавил президент.
В этом году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли.
Как заявил 28 апреля Владимир Путин, когда исчезнет угроза для здоровья граждан, в первую очередь ветеранов, состоится и военный парад на Красной площади, и шествие "Бессмертного полка".
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияАкция "Бессмертный полк"Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Всё к месту хорошо,как "ложка к обеду"...Обидели народ,отняли чувство праздника,очередное ОРВИ испугались больше,чем фашистов(* Недальновидно и неоправданно!
9 мая, 15:00
Aleks Orlov
3601109
Наверно уже без него
9 мая, 15:04
Ю.Юрий .
1210018
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