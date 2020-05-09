Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая — РИА новости. Президент Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.
"Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда", — сказал Путин.
"А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем", — добавил президент.
В этом году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли.
Как заявил 28 апреля Владимир Путин, когда исчезнет угроза для здоровья граждан, в первую очередь ветеранов, состоится и военный парад на Красной площади, и шествие "Бессмертного полка".