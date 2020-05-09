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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T15:40
https://ria.ru/20200509/1571215464.html
Названо самое опасное свойство коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199066_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_0097046ebb4c75512c92a4304909dc93.jpg
РИА Новости

Названо самое опасное свойство коронавируса

14:52 09.05.2020 (обновлено: 15:40 09.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
Специалист отметил высокую заразность SARS-CoV-2: он передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным. Поэтому для защиты от новой инфекции необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы. Это ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция, уточнил профессор.
По словам врача, ранняя защита сводится к индивидуальным мерам: ношению масок и перчаток, мытью рук, соблюдению социальной дистанции. Эти меры эффективны, так как коронавирус передается в основном при непосредственных контактах и через поверхности, пояснил Наньшань.
Для раннего выявления необходимо быстро выявлять людей, страдающих от симптомов, схожих с COVID-19: в частности, измерять температуру в местах массового скопления людей. Кроме того, важен ответственный подход у самих людей — при появлении подозрительных симптомов необходимо сразу обращаться к врачам. Среди признаков болезни он назвал недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость.
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Наньшань отметил важность ранней диагностики: это нужно для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Для этого необходимо специальное обследование в амбулаторных условиях. Ученый уверен, что на дому невозможно обеспечить качественное исследование.
Ранняя изоляция необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми людьми, заключил вирусолог.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,6 миллиона зараженных, из которых около 254 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии. Китаю, в свою очередь, удалось победить эпидемию.
В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки 5,8%), 31 916 пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1827 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Китайский вирусолог,который хорошо знает особенности вируса,который "сворили" в Ухане плохих советов не даёт.)))
9 мая, 14:56
Aleksei Zaharov
410108
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