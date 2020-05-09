Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе

"Святейший владыка возложил букет красных роз к огню Памяти и Славы у монумента Победы. После возложения цветов предстоятель Русской православной церкви возгласил "Вечную память" "вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим", - говорится в сообщении.