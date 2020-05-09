Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, посетил мемориальный комплекс Парк Победы на Поклонной горе в Москве и возложил цветы к монументу, сообщает пресс-служба предстоятеля.
"Святейший владыка возложил букет красных роз к огню Памяти и Славы у монумента Победы. После возложения цветов предстоятель Русской православной церкви возгласил "Вечную память" "вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим", - говорится в сообщении.
Огонь Памяти и Славы на Поклонной горе был зажжен к 65-летию Победы, 30 апреля 2010 года, от частички огня с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля.