Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-09T16:25
https://ria.ru/20200509/1571215418.html
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571216979_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_e61cbec9b84bc5bb2d8c9a737421a712.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе

16:25 09.05.2020
110
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Игорь ПалкинПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы на Поклонной горе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы на Поклонной горе
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, посетил мемориальный комплекс Парк Победы на Поклонной горе в Москве и возложил цветы к монументу, сообщает пресс-служба предстоятеля.
"Святейший владыка возложил букет красных роз к огню Памяти и Славы у монумента Победы. После возложения цветов предстоятель Русской православной церкви возгласил "Вечную память" "вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим", - говорится в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
12:32Религия и мировоззрение
РПЦ хранит память о защитниках Отечества, заявил патриарх Кирилл
Огонь Памяти и Славы на Поклонной горе был зажжен к 65-летию Победы, 30 апреля 2010 года, от частички огня с могилы Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Памятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
09:00Религия и мировоззрение
Священник, раввин и муфтий отметили единство верующих в СССР во время ВОВ
1000008
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДень ПобедыПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваОбщество
Рекомендуем
Колоннада с захоронениями на Римском кладбище Кампо Верано
Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
В ЛНР сшили 38-метровое полотно из треугольников с именами ветеранов ВОВ
В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
Георгиевская ленточка
В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
Вячеслав Володин
Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
Георгиевские ленточки
Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Города России. Архангельск
Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
Актриса Ольга Куриленко
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
Военнослужащие Ливийской национальной армии
В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
Пассажирский самолет Boeing 777
Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
17:23В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Лента новостейМолния