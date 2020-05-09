В Башкирии умер пятнадцатый пациент с коронавирусом

УФА, 9 мая - РИА Новости. Минздрав Башкирии сообщил о 15-й жертве коронавирусной инфекции: скончался 59-летний мужчина.
"Скончался пациент Белебеевской центральной районной больницы, мужчина 1961 года рождения. Причина смерти, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19", - сообщает минздрав Башкирии.
По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 1416 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 227, в состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 27 (из них на ИВЛ – 17 человек). На амбулаторном лечении находится 543 человека с легкой формой заболевания",- говорится в сообщении минздрава Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.