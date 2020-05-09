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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:48
https://ria.ru/20200509/1571215258.html
В Башкирии умер пятнадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Башкирии умер пятнадцатый пациент с коронавирусом

14:48 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
УФА, 9 мая - РИА Новости. Минздрав Башкирии сообщил о 15-й жертве коронавирусной инфекции: скончался 59-летний мужчина.
"Скончался пациент Белебеевской центральной районной больницы, мужчина 1961 года рождения. Причина смерти, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19", - сообщает минздрав Башкирии.
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По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 1416 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 227, в состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 27 (из них на ИВЛ – 17 человек). На амбулаторном лечении находится 543 человека с легкой формой заболевания",- говорится в сообщении минздрава Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинздрав БашкирииКоронавирусыПроисшествия
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