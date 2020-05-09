В Башкирии умер пятнадцатый пациент с коронавирусом

"На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 423 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 227, в состоянии средней тяжести – 169 человек, тяжелых – 27 (из них на ИВЛ – 17 человек). На амбулаторном лечении находится 543 человека с легкой формой заболевания",- говорится в сообщении минздрава Башкирии.