Собянин по видеосвязи пообщался с ветеранами

Мэр Москвы Сергей Собянин возлагает цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Мэр Москвы Сергей Собянин возлагает цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин 9 мая по видеосвязи пообщался с председателем Московского комитета ветеранов войн Иваном Слухаем и председателем Московского городского совета ветеранов Владимиром Долгих , поздравил их и всех ветеранов с 75-летием Победы.

"Самая главная ваша задача сегодня - беречь своё здоровье, стараться не заболеть в этой ситуации и, конечно, своих коллег, друзей тоже настраивать на это. Враг, который сегодня пришёл к нам, ни в какое сравнение не идёт с теми трудностями, которые вы испытали, но, тем не менее, это опасный враг, и только совместными усилиями мы его победим. И самое главное - хранить здоровье людей старшего поколения", - сказал Собянин.

Он благодарил ветеранов за Победу, за их участие в сражениях, которые решили судьбу Отечества и восстановление Москвы и страны после войны.

"Я надеюсь, что мы вместе с вами поучаствуем в параде, который обязательно состоится, когда мы победим эту пандемию, которая пришла к нам из-за рубежа. Мы вместе ещё поднимем по чарке. Будет время отпраздновать достойным образом 75-летие Победы. Сегодня самое главное - ваше здоровье, теплота близких, забота о ветеранах", - обратился Собянин к Долгих и Слухаю.

Мэр призвал их при общении с коллегами-ветеранами формулировать задачи, которые необходимо решать городу для помощи ветеранам в условиях пандемии коронавируса.

"Вы знаете, я всегда на связи, всегда готов те проблемы, которые ставите, оперативно решить", - подчеркнул он.

Сергей Собянин напомнил, что 9 мая по просьбе ветеранов волонтёры возлагают цветы к памятным местам.

"По вашей просьбе я сегодня тоже возложил цветы к памятнику Жукова. Памятник полностью отреставрирован и находится в хорошем состоянии. Так что первый раз возложили к отреставрированному памятнику цветы", - сказал Собянин.

Владимир Долгих в свою очередь поблагодарил мэра Москвы за работу по борьбе с коронавирусом, его команду и врачей.

Он также отметил, что ветераны соблюдают все предписания, которые сейчас установлены в городе в связи с пандемией.

"Мы собирали видеоконференцию со всеми руководителями окружных советов. Настроение у всех боевое, все стремятся вложить лепту в обеспечение тех задач, которые вы ставите перед населением", - сказал Долгих.

"Мы смогли настроить так людей, что они полностью выполняют ваши требования (по самоизоляции), и на сегодняшний день за полтора месяца мы не потеряли ни одного человека", - сказал Иван Слухай.