Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:47
https://ria.ru/20200509/1571215222.html
Собянин по видеосвязи пообщался с ветеранами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571211509_0:0:3110:1750_1036x0_80_0_0_250ea7ddf407ba43829f8d982425b411.jpg
РИА Новости

Собянин по видеосвязи пообщался с ветеранами

14:47 09.05.2020
100
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин возлагает цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Мэр Москвы Сергей Собянин возлагает цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин возлагает цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 мая по видеосвязи пообщался с председателем Московского комитета ветеранов войн Иваном Слухаем и председателем Московского городского совета ветеранов Владимиром Долгих, поздравил их и всех ветеранов с 75-летием Победы.
"Самая главная ваша задача сегодня - беречь своё здоровье, стараться не заболеть в этой ситуации и, конечно, своих коллег, друзей тоже настраивать на это. Враг, который сегодня пришёл к нам, ни в какое сравнение не идёт с теми трудностями, которые вы испытали, но, тем не менее, это опасный враг, и только совместными усилиями мы его победим. И самое главное - хранить здоровье людей старшего поколения", - сказал Собянин.
Он благодарил ветеранов за Победу, за их участие в сражениях, которые решили судьбу Отечества и восстановление Москвы и страны после войны.
"Я надеюсь, что мы вместе с вами поучаствуем в параде, который обязательно состоится, когда мы победим эту пандемию, которая пришла к нам из-за рубежа. Мы вместе ещё поднимем по чарке. Будет время отпраздновать достойным образом 75-летие Победы. Сегодня самое главное - ваше здоровье, теплота близких, забота о ветеранах", - обратился Собянин к Долгих и Слухаю.
Мэр призвал их при общении с коллегами-ветеранами формулировать задачи, которые необходимо решать городу для помощи ветеранам в условиях пандемии коронавируса.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
11:1175 лет Великой Победы
Ветеран из Киргизии рассказала, как ела землю в блокаду Ленинграда
"Вы знаете, я всегда на связи, всегда готов те проблемы, которые ставите, оперативно решить", - подчеркнул он.
Сергей Собянин напомнил, что 9 мая по просьбе ветеранов волонтёры возлагают цветы к памятным местам.
"По вашей просьбе я сегодня тоже возложил цветы к памятнику Жукова. Памятник полностью отреставрирован и находится в хорошем состоянии. Так что первый раз возложили к отреставрированному памятнику цветы", - сказал Собянин.
Владимир Долгих в свою очередь поблагодарил мэра Москвы за работу по борьбе с коронавирусом, его команду и врачей.
Он также отметил, что ветераны соблюдают все предписания, которые сейчас установлены в городе в связи с пандемией.
Празднование Дня Победы в центре Москвы у Большого театра
09:5275 лет Великой Победы
Ветеран о Победе: от радости стреляли так, что в казарме вылетели стекла
"Мы собирали видеоконференцию со всеми руководителями окружных советов. Настроение у всех боевое, все стремятся вложить лепту в обеспечение тех задач, которые вы ставите перед населением", - сказал Долгих.
"Мы смогли настроить так людей, что они полностью выполняют ваши требования (по самоизоляции), и на сегодняшний день за полтора месяца мы не потеряли ни одного человека", - сказал Иван Слухай.
Руководители ветеранских организаций также поделились с мэром своими воспоминаниями о войне. Так, Долгих в декабре 1941 года в составе сибирских дивизий сразу начал войну с контрнаступления под Москвой, а Слухай начал боевой путь со Сталинградской битвы.
4000210
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Монумент Мать - Армения в парке Победы города Еревана
Российские дипломаты в Ереване возложили цветы к Вечному огню
Тестирование на коронавирус
В Башкирии умер пятнадцатый пациент с коронавирусом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев по телефону поздравил ветеранов из Краснодарского края
Съезд Общероссийского народного фронта
ОНФ организовал десятки памятных акций и флешмобов ко Дню Победы"
“Наши герои всегда с нами” – Путин обратился к участникам Бессмертного полка
Путин обратился к участникам онлайн-акции "Бессмертный полк"
Празднование Дня Победы в Москве
Ветераны получили более 40 тысяч писем в рамках акции "Письмо победы"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Путин и Назарбаев поздравили друг друга с 75-летием Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер Индии поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Здание Государственной Думы РФ
Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания палаты в масках и перчатках
Врачи
На Сахалине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Рота почетного караула у памятника защитникам Кольского Заполярья в Мурманске
В Мурманске состоялся авиапарад Северного флота в честь Дня Победы
Здание Имперского военного музея в Лондоне
Российские дипломаты возложили венки к Советскому мемориалу в Лондоне
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В числе 45 новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть ребенок
Парк Победы, Уфа
В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе "изобразили" французский флаг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Мадуро поздравил россиян с Днем Победы
17:23В Марий Эл умер пятый пациент с коронавирусом
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
Лента новостейМолния