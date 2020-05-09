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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:43
https://ria.ru/20200509/1571215101.html
В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе "изобразили" французский флаг
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569367865_0:0:550:310_1036x0_80_0_0_4692d415624dfa82a13471344e105839.jpg
РИА Новости

В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе "изобразили" французский флаг

14:43 09.05.2020
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© Фото : Ветеран БашкортостанаПарк Победы, Уфа
Парк Победы, Уфа
© Фото : Ветеран Башкортостана
Парк Победы, Уфа. Архивное фото
УФА, 9 мая - РИА Новости. Самолёты в небе в День Победы в Уфе изображали символы российского флага, а не французского, изменение порядка цветных полос было не случайным, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.
"Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами",- РИА Новости в пресс-службе руководства Башкирии.
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75 лет Великой ПобедыРадий ХабировРеспублика БашкортостанДень ПобедыУфа
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