В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе "изобразили" французский флаг

"Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами",- РИА Новости в пресс-службе руководства Башкирии.