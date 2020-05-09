На Сахалине выявили три новых случая заражения коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом на Сахалине выросло на три и достигло 38 человек, сообщил в субботу губернатор Валерий Лимаренко.
"Еще три случая коронавирусной инфекции подтвердились на Сахалине. Все три - у женщины и двух мужчин - из Москвы. Итого на сегодня 38 случаев заболевания, 20 поправились и уже выписаны, 18 продолжают лечение", - написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
Прибывающие на остров люди сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах.
Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 мая, однако с 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.