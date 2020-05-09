В Белоруссии за сутки выявили 951 случай заражения коронавирусом

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 951, до 22 052, скончались еще пять пациентов, всего умерших 126, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.

В Белоруссии на пятницу число выявленных случаев COVID-19 составляло 21 101, в том числе минздрав сообщал о 121 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал 973 человека.

"Зарегистрировано 22 052 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 251 771 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по данным Минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.