Глава буддистов РФ пожелал россиянам в День Победы "сибирского здоровья"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев поздравил соотечественников с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, пожелав в нынешние "неспокойные дни всем жителям России крепкого сибирского здоровья".

"Это величайший в истории нашей страны праздник, затронувший каждую семью, каждый дом. В приближение Победы большой вклад внесли и российские буддисты: они выполняли свой священный долг на полях сражений, применяли знание буддийской медицины в госпиталях, самоотверженно трудились в тылу, а призыв буддийского духовенства "Всё для фронта!" оказал мощное влияние на население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области", - говорится в обращении Аюшеева, текст которого предоставили РИА Новости в службе информации и связей с общественностью Иволгинского дацана.

По словам духовного лидера, буддийские ламы, объединившиеся в Общество помощи фронту, посещали даже самые дальние улусы и чабанские стоянки, а собранные ими средства были направлены на строительство самолётов.

Буддийское духовенство, отметил Аюшеев, никогда не забывало и о помощи своим прихожанам, даже в самое сложное время поддерживая верующих духовно и психологически. Он напомнил, что деятельность бурятских лам была отмечена личными благодарностями главнокомандующего Иосифа Сталина. Активная патриотическая и подвижническая работа буддийского духовенства привела к пересмотру отношений между советским правительством и буддийской общиной. Так, были разрешены массовые религиозные молебны в районах республики, а в 1945 году был открыт Иволгинский дацан и восстановлена деятельность Агинского дацана.

"Мы помним великий подвиг нашего народа, гордимся каждым фронтовиком и тружеником тыла. Согласно буддийской практике мы молимся за лучшее перерождение погибших и ушедших от нас, возносим слова благодарности ветеранам войны и труда, желаем им долгой жизни... В эти неспокойные дни желаю всем жителям России крепкого сибирского здоровья!" - отмечается в обращении.