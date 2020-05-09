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Религия и мировоззрение
2020-05-09T14:32
https://ria.ru/20200509/1571214684.html
Глава буддистов РФ пожелал россиянам в День Победы "сибирского здоровья"
https://cdn24.img.ria.ru/images/150496/82/1504968203_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_5069978db4b1f433ded00452262a913a.jpg
РИА Новости

Глава буддистов РФ пожелал россиянам в День Победы "сибирского здоровья"

14:32 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев поздравил соотечественников с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, пожелав в нынешние "неспокойные дни всем жителям России крепкого сибирского здоровья".
"Это величайший в истории нашей страны праздник, затронувший каждую семью, каждый дом. В приближение Победы большой вклад внесли и российские буддисты: они выполняли свой священный долг на полях сражений, применяли знание буддийской медицины в госпиталях, самоотверженно трудились в тылу, а призыв буддийского духовенства "Всё для фронта!" оказал мощное влияние на население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области", - говорится в обращении Аюшеева, текст которого предоставили РИА Новости в службе информации и связей с общественностью Иволгинского дацана.
По словам духовного лидера, буддийские ламы, объединившиеся в Общество помощи фронту, посещали даже самые дальние улусы и чабанские стоянки, а собранные ими средства были направлены на строительство самолётов.
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Буддийское духовенство, отметил Аюшеев, никогда не забывало и о помощи своим прихожанам, даже в самое сложное время поддерживая верующих духовно и психологически. Он напомнил, что деятельность бурятских лам была отмечена личными благодарностями главнокомандующего Иосифа Сталина. Активная патриотическая и подвижническая работа буддийского духовенства привела к пересмотру отношений между советским правительством и буддийской общиной. Так, были разрешены массовые религиозные молебны в районах республики, а в 1945 году был открыт Иволгинский дацан и восстановлена деятельность Агинского дацана.
"Мы помним великий подвиг нашего народа, гордимся каждым фронтовиком и тружеником тыла. Согласно буддийской практике мы молимся за лучшее перерождение погибших и ушедших от нас, возносим слова благодарности ветеранам войны и труда, желаем им долгой жизни... В эти неспокойные дни желаю всем жителям России крепкого сибирского здоровья!" - отмечается в обращении.
XXIV Пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев с 1995 года - глава Центрального духовного управления буддистов РФ, впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную сангху России (БТСР) — одного из буддийских объединений РФ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДамба Аюшеев
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