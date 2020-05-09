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2020-05-09T14:28
https://ria.ru/20200509/1571214508.html
Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания палаты в масках и перчатках
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РИА Новости

Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания палаты в масках и перчатках

14:28 09.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Совет Думы на последнем заседании 8 мая принял решение, что депутаты палаты, присутствуя на заседаниях Госдумы, должны носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.
"Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты Государственной Думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", - говорится в протоколе решения Совета, опубликованном в электронной базе данных палаты.
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Кроме того, аппарату Госдумы поручено обеспечить депутатов этими средствами индивидуальной защиты.
В конце апреля стало известно, что двух депутатов Госдумы от КПРФ - Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова - госпитализировали с больницу с подтвержденным коронавирусом. На данный момент Калашникова выписали из больницы, он в течение еще двух недель будет лечиться на дому, Новиков по-прежнему находится в больнице, его состояние стабильное.
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