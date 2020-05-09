Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания палаты в масках и перчатках

"Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты Государственной Думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", - говорится в протоколе решения Совета, опубликованном в электронной базе данных палаты.