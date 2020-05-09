В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Одиннадцать сотрудников Секретной службы Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены новым коронавирусом , 23 работника уже вылечились от COVID-19, сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны, которое курирует службу.

Секретная служба США занимается охраной государственных объектов, президента, вице-президента и других высших чиновников, а также борьбой с киберпреступлениями.

В марте служба отчиталась об одном заболевшем в своих рядах. Однако в докладе, согласно данным на вечер четверга, указывается, что коронавирусом заражены 11 сотрудников ведомства, при этом 23 представителя Секретной службы излечились от болезни и 60 находятся на самоизоляции. Издание отмечает, что в документе не сообщается ничего о том, какие именно сотрудники Секретной службы заражены и контактировали ли они с президентом или вице-президентом.

Представитель Секретной службы Жюстин Уилан отказалась комментировать изданию информацию о количестве случаев коронавируса в ведомстве.

"С начала пандемии Секретная служба сотрудничала со всеми партнерами, занимающимися общественной безопасностью, и медицинским отделом Белого дома, для обеспечения защиты и безопасности как тех людей, которые находятся под нашей охраной, так и наших сотрудников Секретная служба продолжает следовать указаниям CDC для обеспечения охраны здоровья и благополучия наших сотрудников и тех, с кем они контактируют", - добавила представитель ведомства.

Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID–19 в США превысило 1,28 миллиона человек, более 77 тысяч скончались.