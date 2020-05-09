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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T14:27
https://ria.ru/20200509/1571214446.html
В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/145346/54/1453465495_0:1:1025:577_1036x0_80_0_0_679a409faecf505f59f41100c808d785.jpg
РИА Новости

В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом

14:27 09.05.2020
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© Flickr / Edward KimmelАгент Секретной службы США
Агент Секретной службы США
© Flickr / Edward Kimmel
Агент Секретной службы США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены новым коронавирусом, 23 работника уже вылечились от COVID-19, сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны, которое курирует службу.
Секретная служба США занимается охраной государственных объектов, президента, вице-президента и других высших чиновников, а также борьбой с киберпреступлениями.
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В марте служба отчиталась об одном заболевшем в своих рядах. Однако в докладе, согласно данным на вечер четверга, указывается, что коронавирусом заражены 11 сотрудников ведомства, при этом 23 представителя Секретной службы излечились от болезни и 60 находятся на самоизоляции. Издание отмечает, что в документе не сообщается ничего о том, какие именно сотрудники Секретной службы заражены и контактировали ли они с президентом или вице-президентом.
Представитель Секретной службы Жюстин Уилан отказалась комментировать изданию информацию о количестве случаев коронавируса в ведомстве.
"С начала пандемии Секретная служба сотрудничала со всеми партнерами, занимающимися общественной безопасностью, и медицинским отделом Белого дома, для обеспечения защиты и безопасности как тех людей, которые находятся под нашей охраной, так и наших сотрудников Секретная служба продолжает следовать указаниям CDC для обеспечения охраны здоровья и благополучия наших сотрудников и тех, с кем они контактируют", - добавила представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в пятницу коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса, а в четверг - у члена окружения президента Дональда Трампа. Также стало известно о заражении коронавирусом личной помощницы дочери президента Иванки Трамп.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID–19 в США превысило 1,28 миллиона человек, более 77 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Иванка ТрампМайк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
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